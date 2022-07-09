По данным Департамента статистики Эстонии, число посетителей предприятий гостиничного сектора значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом.
Гостиницы: расходы выросли в несколько раз, но сильно поднимать цену нельзя
Postimees связался с эстонскими гостиничными компаниями и выяснил, как изменилась их посещаемость по сравнению с прошлым годом. Оказалось, что вырос как внутренний, так и иностранный туризм, но главная задача для компаний по оказанию услуг размещения – справиться с постоянно растущими ценами на энергоносители.
Внутренний туризм набирает обороты
«Мы в LaSpa четко видим восстановление рынка - восстановился как внутренний, так и иностранный туризм», — говорит генеральный директор расположенного в Лаусласмаа LaSpa Анне Маллене. В последние годы, по словам Маллене, пропорционально увеличилось количество внутренних туристов. Снятие коронаограничений также увеличило долю иностранных туристов. «Когда пришла весна, стало заметно, что иностранные клиенты снова находят нас», — радуется Маллене.
По словам хозяйки дома отдыха «Карукелла» в Ида-Вирумаа Терье Раттур, основными клиентами дома отдыха являются жители Эстонии, доля внутреннего туризма здесь составляет 97 процентов. После снятия глобальных ограничений на коронавирус иностранный туризм снова оживился, в основном дом отдыха «Карукелла» посещают туристы из Латвии и Италии.
Рост цен на энергоносители – большая проблема
В деревне отдыха Рооста также значительно выросла доля внутреннего туризма – поселок посещают как частные, так и бизнес-клиенты. Снова есть возможность организовывать конференции, и это привлекло больше бизнес-клиентов. Генеральный директор Roosta Puhkeküla Ингрид Зиберк утверждает, что благодаря возрождению туризма оборот значительно увеличился, но из-за постоянно растущей инфляции и роста цен на энергоносители затраты также являются самыми высокими за всю историю. Она добавляет, что повышение цен сильно бьет по компаниям — те, кто выжил в эру короны, могут не справиться с ценами на энергоносители.
Глава раквереского Aqva Spa Роман Кусма признает, что статистика часто может неверно отражать реальную жизнь. Департамент статистики Эстонии сравнил данные этого года с данными прошлого года. По словам Романа Кусма, логично, что по сравнению с прошлым годом количество туристов увеличилось, ведь в 2021 году поездки были ограничены из-за короновируса.
Они сравнивают экономические данные с 2019 годом, и цифры показывают, что по сравнению с трехлетней давностью заполняемость отеля в мае была на 10 процентов ниже. Если в мае 2019 года 55 процентов посетителей Aqva Spa были эстонцами и 45 процентов иностранцами, то в этом году соответствующие цифры составляют 75 и 25 процентов. Другими словами, доля иностранцев значительно уменьшилась.
«Это тоже понятно, потому что россияне к нам больше практически не приезжают. Раньше процентов 7-8 посетителей нашего дома составляли россияне. Доля финнов также уменьшилась на треть», — говорит Роман Кусма.
Он добавляет, что расходы спа-комплекса выросли скачкообразно. «Расходы на отопление и электроэнергию выросли в несколько раз. Затраты на заработную плату также значительно выросли», — говорит он.
Растущая инфляция и рост цен на энергоносители вынудили компанию поднять цены на свои услуги. Однако, по словам Кусма, рост продажных цен несопоставим с ростом расходов. «Мы не можем просто поднять цену на номер в гостинице на 100 процентов, мы должны следить за происходящим на рыне рынке и за покупательной способностью людей».