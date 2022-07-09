Гостиницы: расходы выросли в несколько раз, но сильно поднимать цену нельзя

Глава раквереского Aqva Spa Роман Кусма признает, что статистика часто может неверно отражать реальную жизнь. Департамент статистики Эстонии сравнил данные этого года с данными прошлого года. По словам Романа Кусма, логично, что по сравнению с прошлым годом количество туристов увеличилось, ведь в 2021 году поездки были ограничены из-за короновируса.

Они сравнивают экономические данные с 2019 годом, и цифры показывают, что по сравнению с трехлетней давностью заполняемость отеля в мае была на 10 процентов ниже. Если в мае 2019 года 55 процентов посетителей Aqva Spa были эстонцами и 45 процентов иностранцами, то в этом году соответствующие цифры составляют 75 и 25 процентов. Другими словами, доля иностранцев значительно уменьшилась.

«Это тоже понятно, потому что россияне к нам больше практически не приезжают. Раньше процентов 7-8 посетителей нашего дома составляли россияне. Доля финнов также уменьшилась на треть», — говорит Роман Кусма.

Он добавляет, что расходы спа-комплекса выросли скачкообразно. «Расходы на отопление и электроэнергию выросли в несколько раз. Затраты на заработную плату также значительно выросли», — говорит он.