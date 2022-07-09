Украинские военные беженцы посадили в таллиннском парке Копли 120 кустов роз, чтобы поблагодарить жителей Таллинна и город Таллинн за оказанную помощь.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Украинские военные беженцы в знак благодарности посадили розы в таллиннском парке
Украинские военные беженцы в знак благодарности посадили розы в таллиннском парке
«Представители беженцев хотели, чтобы розы оставались напоминанием о благодарности украинцев жителям Таллинна, даже когда они вернутся на родину», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
«Мы очень тронуты тем, что украинские военные беженцы решили таким образом выразить благодарность за оказанную им помощь. Растения популярного сорта "Хансаланд" выбрали сами беженцы, нашей задачей было оказать им всестороннюю помощь в посадке», — добавила Мануэла Пихлап.
Содействие в посадке роз украинцам оказали садовник и представители районной управы.