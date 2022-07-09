Если вчера с большой радостью было объявлено, что коалиция достигла соглашения, то сегодня утром члены «Отечества» проснулись от письма Хелира-Вальдора Сеэдера, где он объяснил пункты соглашения и следующие шаги.
Сеэдер членам своей партии: семейное пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 24 лет
«Вчера вечером мы достигли договоренности с Партией реформ и социал-демократами по трем основным спорным вопросам. Эти договоренности дались нелегко, но мы неоднократно подчеркивали, что для формирования работающей и эффективной коалиции необходимо достичь точки соприкосновения в содержательных вопросах», — написал Сеэдер. По его словам, именно это гарантирует, что правительство сможет предпринять необходимые шаги в нынешней сложной ситуации с безопасностью и высокой инфляцией.
«Для «Отечества» было важно, чтобы в вопросе обучения на эстонском языке, были конкретные сроки для перехода. Мы договорились с нашими партнерами, что переход начнется как в начальном, так и в общем образовании в 2024 году, и подготовка к этому начнется немедленно», — сказал Сеедер и добавил, что в этом году на финансирование высшего образования будет выделено дополнительно 10 миллионов евро, а запрошенное ректорами дополнительное финансирование будет предоставлено для обеспечения доступности и качества высшего образования на эстонском языке.
«Мы также пришли к соглашению о детских пособиях и семейных пособиях, что очень близко к поправке к закону, инициированной нами в Рийгикогу. С 2023 года детские пособия вырастут до 80 евро, пособия семьям с тремя и более детьми — до 600 евро, а семьям с семью и более детьми — до 800 евро», — сообщил Сеэдер своим коллегам по партии.
По словам Сеэдера, были предприняты два дополнительных шага. «Семейные пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24 лет, а с 2024 года они будут индексироваться», — пояснил он.
«В целях смягчения роста цен на энергию «Отечеством» предложена реформа рынка электроэнергии, которая предусматривает возможность покупать электроэнергию на внебиржевом рынке в качестве универсальной услуги в отопительный период и дополнительно компенсируется в размере 50 евро за МВт/ч», — сказал Сеэдер. Он также упомянул, что также были согласованы принципы компенсации высоких цен на тепло и газ. «Проблемы, связанные с высокими ценами на энергоносители, останутся с нами на более длительный период времени, и условием вступления «Отечества» в коалицию было то, что на энергетическом рынке произойдут существенные изменения».
«Созданное правительство также внесет значительный вклад в безопасность и обороноспособность Эстонии. В ближайшие дни стороны дополнительно уточнят детали коалиционного соглашения, а также обсудят кадровые вопросы. Если эти вопросы будут согласованы, соберется и совет «Отечества», а затем должно собраться Рийгикогу, чтобы дать мандат правительству «Отечества», Партии реформ и Социал-демократической партии», — описал Сеэдер дальнейшие шаги.
«Я хотел бы поблагодарить всех членов нашей переговорной делегации и коллег по партии, которые внесли свой вклад в создание новой коалиции, стоящей за интересы Эстонского государства и народа в течении последних нескольких недель», — написал Сеедер.