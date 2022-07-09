Сеэдер членам своей партии: семейное пособие будет выплачиваться до достижения ребенком 24 лет

«Вчера вечером мы достигли договоренности с Партией реформ и социал-демократами по трем основным спорным вопросам. Эти договоренности дались нелегко, но мы неоднократно подчеркивали, что для формирования работающей и эффективной коалиции необходимо достичь точки соприкосновения в содержательных вопросах», — написал Сеэдер. По его словам, именно это гарантирует, что правительство сможет предпринять необходимые шаги в нынешней сложной ситуации с безопасностью и высокой инфляцией.

«Для «Отечества» было важно, чтобы в вопросе обучения на эстонском языке, были конкретные сроки для перехода. Мы договорились с нашими партнерами, что переход начнется как в начальном, так и в общем образовании в 2024 году, и подготовка к этому начнется немедленно», — сказал Сеедер и добавил, что в этом году на финансирование высшего образования будет выделено дополнительно 10 миллионов евро, а запрошенное ректорами дополнительное финансирование будет предоставлено для обеспечения доступности и качества высшего образования на эстонском языке.

«Мы также пришли к соглашению о детских пособиях и семейных пособиях, что очень близко к поправке к закону, инициированной нами в Рийгикогу. С 2023 года детские пособия вырастут до 80 евро, пособия семьям с тремя и более детьми — до 600 евро, а семьям с семью и более детьми — до 800 евро», — сообщил Сеэдер своим коллегам по партии.