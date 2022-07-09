«Если бы центристы были в правительстве, перейти на эстоноязычное образование было бы невозможно»

Прийт Хыбемяги, комментируя возможную стоимость соглашения, сказал, что будет видно, мы сами должны будем заплатить за все это или где-то нашелся золотой теленок.

Говоря о новой правящей коалиции, Игнар Фьюк провел параллель с 1999 годом, когда к власти в Эстонии пришла коалиция тех же партий, отметив, что в то время они были гораздо более требовательны к бюджетной дисциплине. «Сийм Каллас как глава правительства даже направил письмо с предупреждением Таллиннской городской управе, которая планировала крупный кредит, а затем были установлены бюджетные правила для местных самоуправлений, чтобы не допустить взятия кредитов сверх возможностей», — напомнил Фьюк.

Айнар Рууссаар отметил, что в 1999 году не было кризиса безопасности и сегодняшней инфляции.

Говоря о вопросах, которые обсуждались во время коалиционных переговоров, в программе упомянули, что в какой-то степени это уже начало предвыборной кампании 2023 года.

Игнар Фьюк сказал, что переговорщиков критикуют за то, что переговорный процесс затянулся на долгое время, но лучше обо всем договориться уже во время коалиционных переговоров, чем начинать решать одни и те же вопросы в ходе дальнейшей работы.