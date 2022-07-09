Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Рууccаар в программе «Keskpäevatund» проанализировали новое коалиционное соглашение. Они пришли к выводу, что это очень затратное соглашение, но реформа энергетического рынка и переход на эстоноязычное образование необходимы, пишет Postimees.
«Если бы центристы были в правительстве, перейти на эстоноязычное образование было бы невозможно»
Прийт Хыбемяги, комментируя возможную стоимость соглашения, сказал, что будет видно, мы сами должны будем заплатить за все это или где-то нашелся золотой теленок.
Говоря о новой правящей коалиции, Игнар Фьюк провел параллель с 1999 годом, когда к власти в Эстонии пришла коалиция тех же партий, отметив, что в то время они были гораздо более требовательны к бюджетной дисциплине. «Сийм Каллас как глава правительства даже направил письмо с предупреждением Таллиннской городской управе, которая планировала крупный кредит, а затем были установлены бюджетные правила для местных самоуправлений, чтобы не допустить взятия кредитов сверх возможностей», — напомнил Фьюк.
Айнар Рууссаар отметил, что в 1999 году не было кризиса безопасности и сегодняшней инфляции.
Говоря о вопросах, которые обсуждались во время коалиционных переговоров, в программе упомянули, что в какой-то степени это уже начало предвыборной кампании 2023 года.
Игнар Фьюк сказал, что переговорщиков критикуют за то, что переговорный процесс затянулся на долгое время, но лучше обо всем договориться уже во время коалиционных переговоров, чем начинать решать одни и те же вопросы в ходе дальнейшей работы.
Прийт Хыбемяги сказал, что на этих переговорах не поднимались новые вопросы, а обсуждались старые проблемы. Говоря об энергетике, он сказал, что теперь мы, наверное, можем танцевать на могилке зеленого поворота, поскольку начавшаяся война в Украине и энергетический кризис позволяют продолжать использование ископаемого топлива. «Я рад этому пункту, поскольку здравый смысл снова вернулся», — сказал Хыбемяги.
Рууссаар также согласился с тем, что предстоящая осень, вероятно, сильно ударит по зеленому повороту. Он сказал, что это отдельный вопрос, чья задача решать энергетические проблемы.
Хыбемяги ответил на это, что, если ситуация на рынке изменилась, разумно, что государства будет действовать в качестве регулятора рынка. Он подчеркнул, что мы не должны забывать, что энергетика также является частью безопасности.
Комментируя пункт перехода на эстоноязычное образование, все участники программы согласились с тем, что это необходимо. Вопросы вызвал срок, прописанный в коалиционном соглашении, а именно 2024 год, поскольку на данный момент ясно, что учителей для этого нам не хватает.
По мнению Игнара Фьюка, одним из решений было бы привлечь волонтеров, чтобы все желающие пришли помогать школам.
«Я бы не рискнул делать ставку на то, что [переход] действительно начнется в 2024 году», — скептически высказался Хыбемяги, добавив, что все же хорошо, что в коалиционном соглашении прописана конкретная цель перехода на эстоноязычную школу. Он добавил, что если бы Центристская партия была в правящей коалиции, такая формулировка была бы невозможна.