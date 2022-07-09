В пятницу вечером тишину в Валга внезапно нарушили сирены автомобилей экстренных служб. И полиция, и скорая помощь спешили к двухэтажному деревянному дому на углу улиц Уус и Месипуу, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Фото с места происшествия ⟩ На улице мужчину ударили ножом
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, около 20:30 в полицию поступило сообщение, что на улице Уус 37-летнего мужчину ударили ножом. В результате инцидента мужчина был ранен и на машине скорой помощи был доставлен в больницу, где он остался под наблюдением врачей.
Полицейские задержали на месте происшествия 38-летнюю подозреваемую, которую сначала доставили в вытрезвитель.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Индрек Коэметс сказал поздно вечером в пятницу, что по предварительным данным, возникла ссора между спутниками жизни. «Как и в этом случае, ссоры с применением насилия часто начинаются с чрезмерного употребления алкоголя, и люди уже больше не в состоянии решать свои проблемы словами. В ходе дальнейшего расследования мы установим, что привело к инциденту с такими серьезными последствиями», - уточнил он.