Spiegel: Президент ФРГ потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в настойчивой форме потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему был отменен его визит в Киев в апреле. О подробностях их разговора после дипломатического скандала в пятницу, 8 июля, сообщил еженедельник Der Spiegel.

По сведениям издания, телефонная беседа состоялась 5 мая и длилась 45 минут. Президенты ФРГ и Украины общались через переводчика и обсуждали войну, российскую агрессию и возможный приезд Штайнмайера в Киев.

Штайнмайер назвал отмену визита «историческим афронтом»

Говоря об отмене апрельского визита Зеленский, как указывает Der Spiegel, сообщил, что произошло недопонимание и подробности случившегося ему неизвестны. В ответ президент ФРГ назвал произошедшее «историческим афронтом» и подчеркнул, что подобное нарушение дипломатических традиций является неприемлемым. По сведениям издания, Франк-Вальтер Штайнмайер трижды просил Владимира Зеленского объяснить случившееся.

Официально по итогам разговора сообщалось, что президент ФРГ выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев. Однако конкретная дата визита пока не назначена.

Шольц посетил Киев в июне

В конце июня в пресс-службе президента ФРГ сообщали, что Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Зеленского с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Германии. Стороны также обсудили подготовку к возможному визиту Штайнмайера в Киев.