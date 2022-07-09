В Европе курят все больше и больше контрабандных сигарет

Это означает, что рынок нелегальных сигарет в Европе увеличился на 1,3 миллиарда сигарет, и в прошлом году было потреблено в общей сложности 35,5 миллиарда контрабандных сигарет, в результате чего страны недополучили в общей сложности 10,4 миллиарда евро налоговых поступлений.

Согласно исследованию KPMG, проведенному по заказу табачной компании Philip Morris, рост в Европе был в основном обусловлен Францией, где объем потребления контрабандных сигарет увеличился на 33% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам, во Франции было выкурено 8 миллиардов нелегальных сигарет, что составляет 29% всех сигарет, выкуриваемых во Франции. Это значительный рост по сравнению с 2017 годом, когда объем рынка нелегальных сигарет во Франции оценивался в 13%. По этому показателю Франция является крупнейшим рынком контрабандных сигарет в Европе.

Потребление контрабандных сигарет в Европе Фото: KPMG

Согласно исследованию, доля нелегальных сигарет на эстонском рынке составляет 10%. Это меньше, чем в ближайших соседних с нами странах - доля рынка нелегальных сигарет составляет 14% в Финляндии, 16% в Латвии и 19% в Литве. Хотя наш результат - хороший по сравнению с соседями, исследование KPMG показывает, что рыночная доля нелегальных сигарет в Эстонии увеличилась на 3,7% за последний год, а в Латвии и Литве она уменьшилась на 2,9% и 1,1% соответственно.