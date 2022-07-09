Олаф Шольц заявил, что Германия готовится к дефициту в энергоснабжении

Германия готовится к возможному кризису в энергоснабжении. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). «Мы приняли много решений, которые должны способствовать тому, что мы будем подготовлены к дефициту», — сказал Шольц в видеосообщении, опубликованном в субботу, 9 июля.

По его словам, это касается главным образом газоснабжения. «Мы строим трубопроводы, терминалы сжиженного природного газа», — отметил канцлер. Кроме того, он сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии газа.

Вице-канцлер Хабек призвал «готовиться к худшему»

В то же время вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью Deutschlandfunk заявил по поводу ожидаемых объемов поставок газа из РФ, что «все возможно».

«Все может случиться. Может быть, газ снова начнет поступать, даже в больших объемах, чем до этого. Может быть, он вообще перестанет поступать. И мы, если говорить честно, должны готовиться к худшему и немного работать, чтобы прийти к лучшему», — сказал Хабек.

Немецкий бизнес требует стабильных поставок газа

Накануне канцлер ФРГ провел встречу с руководителями Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA), Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Центрального объединения немецких ремесленников (ZDH) в Мюнхене. Он пообещал «максимальную скорость» в вопросе снабжения Германии газом.