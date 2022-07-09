Тринадцать месяцев назад, подписывая договор на строительство нового здания больницы за Вильяндиским центром здоровья, руководитель строительной компании Fund Ehitus полагал, что большое здание можно будет построить за два года и 47,2 миллиона евро. Сейчас такой возможности нет, потому что цена строительства выросла в полтора раза и отставание по времени составляет год, пишет Sakala.
Строительство больницы отстает от графика, цены выросли в полтора раза
Исполнительный директор Fund Ehitus Эйки Румп заявил, что срок завершения работ уже не тот, который планировался полтора года назад, когда был объявлен конкурс государственных закупок. Если предложения делались с осознанием того, что дом можно будет сдать к лету 2023 года, то теперь, по словам председателя правления Вильяндиской больницы Прийта Тампере, задержка составляет более года. Завершение строительства ожидается во второй половине 2024 года.
«За это время мир поразил новый штамм COVID-19, который негативно сказался на цепочках поставок товаров. А разразившаяся в феврале этого года война в Украине потрясла весь европейский строительный рынок, — описал ситуацию Румп. — Теперь мы работаем в хаотичном мире, где поставки, цены и свободное перемещение рабочей силы меняются каждый день, и строить долгосрочные планы крайне сложно».
По словам главы компании, стоимость строительных работ увеличилась в полтора раза по сравнению с моментом заключения договора. Неизвестно, сколько дополнительных денег потребуется застройщику. По прогнозу акционерного общества Riigi Kinnisvara, которое представляет заказчика, речь идет о нехватке 20 миллионов евро при общей смете в 58 миллионов евро. Но сумма дефицита может быть и больше.
Тринадцать месяцев назад, когда контракт был подписан, все стороны знали, что строительство будет стоить 47,2 миллиона евро, а вместе с оборудованием размер инвестиции составит более 58 миллионов евро.
Эйки Румп заявил, что текущая экономическая среда далека от той, что была в начале 2021 года, и поэтому мы больше не можем говорить об обычном бизнес-риске, который обычно должен нести предприниматель в случае государственных закупок.
«Необходимо найти решения, которые ведут вперед, и избегать паники, — подчеркнул Румп. — Мы с заказчиком оба впервые в такой ситуации, и мы оба активно и конструктивно ищем решение для строительства Tervikum».
При этом Румп заявил, что пока никакого соглашения заключено не было. «Но мы продолжим работать в этом направлении, чтобы Вильянди заполучил достойное медицинское учреждение».
Для строительства Вильяндиской больницы можно запросить дополнительные средства у государства. Так, правительство решило не выделять 280 миллионов евро из средств Европейского фонда восстановления на строительство Таллиннской больницы, а министр социальной защиты Сигне Рийсало, комментируя это решение, признала, что это может открыть возможность получения дополнительных средств для больницы Вильянди.
В то же время, однако, закон не нашел способа использовать дополнительные деньги для строительства больницы, потому что Закон о государственных закупках не позволяет застройщику платить сумму выше предыдущей договоренности в середине процесса, а также не допускается сдвиг сроков строительства дальше, чем было согласовано.