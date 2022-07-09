Строительство больницы отстает от графика, цены выросли в полтора раза

Исполнительный директор Fund Ehitus Эйки Румп заявил, что срок завершения работ уже не тот, который планировался полтора года назад, когда был объявлен конкурс государственных закупок. Если предложения делались с осознанием того, что дом можно будет сдать к лету 2023 года, то теперь, по словам председателя правления Вильяндиской больницы Прийта Тампере, задержка составляет более года. Завершение строительства ожидается во второй половине 2024 года.

«За это время мир поразил новый штамм COVID-19, который негативно сказался на цепочках поставок товаров. А разразившаяся в феврале этого года война в Украине потрясла весь европейский строительный рынок, — описал ситуацию Румп. — Теперь мы работаем в хаотичном мире, где поставки, цены и свободное перемещение рабочей силы меняются каждый день, и строить долгосрочные планы крайне сложно».

По словам главы компании, стоимость строительных работ увеличилась в полтора раза по сравнению с моментом заключения договора. Неизвестно, сколько дополнительных денег потребуется застройщику. По прогнозу акционерного общества Riigi Kinnisvara, которое представляет заказчика, речь идет о нехватке 20 миллионов евро при общей смете в 58 миллионов евро. Но сумма дефицита может быть и больше.

Тринадцать месяцев назад, когда контракт был подписан, все стороны знали, что строительство будет стоить 47,2 миллиона евро, а вместе с оборудованием размер инвестиции составит более 58 миллионов евро.