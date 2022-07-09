ГАЛЕРЕЯ ⟩ День кафе в Эльва наполнил город проголодавшимися людьми

В 2022 году исполняется 88 лет с тех пор, как Эльва был удостоен звания летнего города, и расположенный среди сосен город до сих пор славится как излюбленное место для отдыха. В девятый раз в Эльва с чрезвычайным успехом прошел день кафе, который привлек и людей из других городов попробовать все самое лучшее, что есть в Эльва, пишет Postimees.