Со следующего года организаторам массовых мероприятий на острове Сааремаа будет запрещено выбрасывать остатки годной к употреблению пищи - вместо этого они должны будут раздавать ее людям, пишет Saarte Hääl.
ВОЛОСТЬ ЗАПРЕЩАЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕДУ ⟩ «Остатки нужно доедать, а не выбрасывать в мусорное ведро!»
Руководитель отдела окружающей среды волости Сааремаа Берт Хольм сообщил, что запрет на выбрасывание продуктов питания во время массовых мероприятий внесен в правилав обращения с отходами волости Сааремаа, проект которого недавно прошел первое чтение.
Не в ведро!
Например, в конце концерта под открытым небом поставщик общественног питания может продать оставшуюся еду по низкой цене или раздать ее, сказал Хольм.
«Если что-то осталось, то еду можно съесть, вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусорное ведро. По крайней мере, количество посетителей мероприятий с билетами общеизвестно, поэтому ни один поставщик продуктов питания не должен нести очень большие убытки, потому что в целом можно планировать заранее, сколько может понадобиться еды».
Владелец Lille Catering Урве Лиллимяги рассказала, что, если продукты не скоропортящиеся, она обычно не выбрасывает оставшуюся на сковороде еду. «Мы раздаем ее годами, я человек старой закалки и не выбрасываю еду», — подтвердила она.
В настоящее время Лиллемяги готовит для массовых мероприятий такое количество еды, что ее почти не остается.
Везде большие проблемы
По словам Хольма, пищевые отходы являются большой проблемой как в Эстонии, так и в других развитых странах. Добавление запрета на выбрасывание еды в правила обращения с отходами больше связано с повышением осведомленности об этой болезненной проблеме, чтобы заставить людей задуматься.
Даже сегодня ответственные организаторы мероприятий не выбрасывают еду, поэтому изменение правила в данном случае с большей вероятностью мало повлияет на ход реальной жизни.
Недавнее исследование, проведенное по заказу Министерства окружающей среды, показало, что в Эстонии ежегодно образуется 167 000 тонн пищевых отходов. Половина пищевых отходов, или 84 000 тонн, — это выброшенная еда. Общая стоимость выброшенной еды в Эстонии оценивается в 164 миллиона евро в год.
Старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Эвелин Пийрсалу как один из руководителей исследования отметила, что больше всего продуктов выбрасывается в домохозяйствах, что отчасти можно объяснить повышением уровня жизни эстоноземельцев. В денежном выражении одно эстонское домохозяйство выбрасывает в среднем продуктов на 180 евро в год (до 220 евро в семьях с детьми).
В целях сокращения образования пищевых отходов под руководством Министерства окружающей среды был подготовлен план предотвращения образования пищевых отходов.
В связи с принятием директивы об одноразовом пластике с 1 января 2023 года для общественного питания на Сааремаа вместо одноразовой посуды необходимо использовать многоразовую посуду. Запрет в частности касается одноразовой посуды с содержанием пластика.
По словам Урве Лиллимяги, в случае небольших мероприятий нет проблем с использованием обычной посуды, а вот для крупных мероприятий запрет на одноразовую посуду вызывает головную боль. «В Таллинне можно заказать многоразовую посуду, а потом отправить грязную посуду обратно, здесь такой возможности нет», — сказала она, намекая на возможность использования картонных тарелок.