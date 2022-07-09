ВОЛОСТЬ ЗАПРЕЩАЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕДУ ⟩ «Остатки нужно доедать, а не выбрасывать в мусорное ведро!»

Руководитель отдела окружающей среды волости Сааремаа Берт Хольм сообщил, что запрет на выбрасывание продуктов питания во время массовых мероприятий внесен в правилав обращения с отходами волости Сааремаа, проект которого недавно прошел первое чтение.

Не в ведро!

Например, в конце концерта под открытым небом поставщик общественног питания может продать оставшуюся еду по низкой цене или раздать ее, сказал Хольм.

«Если что-то осталось, то еду можно съесть, вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусорное ведро. По крайней мере, количество посетителей мероприятий с билетами общеизвестно, поэтому ни один поставщик продуктов питания не должен нести очень большие убытки, потому что в целом можно планировать заранее, сколько может понадобиться еды».

Владелец Lille Catering Урве Лиллимяги рассказала, что, если продукты не скоропортящиеся, она обычно не выбрасывает оставшуюся на сковороде еду. «Мы раздаем ее годами, я человек старой закалки и не выбрасываю еду», — подтвердила она.

В настоящее время Лиллемяги готовит для массовых мероприятий такое количество еды, что ее почти не остается.

Везде большие проблемы

По словам Хольма, пищевые отходы являются большой проблемой как в Эстонии, так и в других развитых странах. Добавление запрета на выбрасывание еды в правила обращения с отходами больше связано с повышением осведомленности об этой болезненной проблеме, чтобы заставить людей задуматься.