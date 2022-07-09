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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Акция «Библиотеки на колесах» стартовала в Полицейском парке Таллинна

rus.postimees.ee
Акция «Библиотеки на колесах» стартовала в Полицейском парке Таллинна
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9 июля в полицейском парке Таллинна в рамках года библиотек стартовала акция «Библиотеки на колесах».

По этому случаю Таллиннская центральная библиотека открыла в парке передвижную библиотеку. Всеэстонская акция «Библиотеки на колесах» в течение лета выведет из своих привычных помещений более 35 библиотек со всей Эстонии.

«Сегодня в Таллиннском полицейском парке состоялось открытие одного из крупнейших летних мероприятий Года библиотек», – сказала руководитель проекта Года библиотек Лийна Валдре.

«Вопреки дождливой погоде посетители пришли в передвижную библиотеку, а это показывает, что люди заинтересованы в участии в различных летних мероприятиях и в знакомстве с услугами и мероприятиями, предлагаемыми библиотеками», — подтвердила Вальдре.

Мероприятия «Библиотеки на колесах» будут проходить до конца лета.

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