ГАЛЕРЕЯ ⟩ Акция «Библиотеки на колесах» стартовала в Полицейском парке Таллинна

По этому случаю Таллиннская центральная библиотека открыла в парке передвижную библиотеку. Всеэстонская акция «Библиотеки на колесах» в течение лета выведет из своих привычных помещений более 35 библиотек со всей Эстонии.

«Сегодня в Таллиннском полицейском парке состоялось открытие одного из крупнейших летних мероприятий Года библиотек», – сказала руководитель проекта Года библиотек Лийна Валдре.

«Вопреки дождливой погоде посетители пришли в передвижную библиотеку, а это показывает, что люди заинтересованы в участии в различных летних мероприятиях и в знакомстве с услугами и мероприятиями, предлагаемыми библиотеками», — подтвердила Вальдре.