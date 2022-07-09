Консервативная народная партия (EKRE) требует в суде от городской управы Раквере возмещения ущерба в размере 1000 евро, пишет Rus.ERR.
EKRE хочет отсудить у Раквере тысячу евро по иску о предвыборной рекламе
EKRE хочет отсудить у Раквере тысячу евро по иску о предвыборной рекламе
Поводом для подачи жалобы стала ситуация, произошедшая перед муниципальными выборами 2021 года, когда EKRE подала в управу заявление на размещение наружной рекламы на период с 1 августа по 18 октября, но партии в этом отказали: управа не стала согласовывать плакаты EKRE, поскольку городской художник посчитал их не соответствующим требованиям, прописанным в Законе о рекламе.
В исковом заявлении партия потребовала отменить запрет на выдачу разрешения на наружную рекламу, обязать принять новое решение и возместить ущерб в размере 1000 евро.
Первые два пункта суд отклонил, поскольку они уже утратили актуальность, а третье требование изучит в порядке письменного производства. Тартуский административный суд примет решение по жалобе 2 сентября.
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