EKRE хочет отсудить у Раквере тысячу евро по иску о предвыборной рекламе

Поводом для подачи жалобы стала ситуация, произошедшая перед муниципальными выборами 2021 года, когда EKRE подала в управу заявление на размещение наружной рекламы на период с 1 августа по 18 октября, но партии в этом отказали: управа не стала согласовывать плакаты EKRE, поскольку городской художник посчитал их не соответствующим требованиям, прописанным в Законе о рекламе.