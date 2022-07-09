Предположительно, Россия готовится к новым наступлениям и из разных регионов страны стягивает резервы к границе с Украиной, говорится в опубликованной в субботу, 9 июля, ежедневной сводке британской разведки о ситуации на украинском фронте.
Британская разведка: РФ перебрасывает резервы со всей страны к границе с Украиной для новых наступлений
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 9, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s
В отчете указано, что большое количество российских пехотных подразделений в настоящее время оснащено устаревшими бронемашинами МТ-ЛБ, которые разрабатывались в 1950-х годах в качестве вспомогательных средств - как тягач для перевозки артиллерии. У этих бронемашин ограниченная броня, для защиты - только пулемет.
#Russia is moving reserve forces from all over the country to #Ukraine, British Ministry of Defense reported. According to them, despite Putin's statements that Russian troops "did not even begin" their operations in Ukraine, many of these special groups have outdated equipment. pic.twitter.com/ofZjF4QA7W— NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022
Как отмечает британское ведомство, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены "боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой".
Несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования, заключили в британской разведке.