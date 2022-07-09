Сегодня в центре Тарту началась двухдневная Ганзейская ярмарка, и хотя в день ее открытия попеременно то шли ливни, то палило солнце, по словам торговцев, посетителей на ярмарке много. Однако они признали, что покупателей стало меньше по сравнению с предыдущими годами, пишет Tartu Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярмарка под проливным дождем: торговцев - более четырехсот, но продажи идут вяло
В этом году на Тартускую ганзейскую ярмарку приехало более четырехсот торговцев из Эстонии и соседних стран. На этот раз ярмарочная территория - широкая, она расположена вдоль открытого рынка от берегов реки Эмайыги до здания рынка.
В субботу днем улица Кююни и Ратушная площадь были полны продавцов и посетителей. Самым плотным движение людских масс оказалось именно на улице Кююн, где предлагались в основном смешанные товары. Тамошние продавцы тоже отметили, что народу уже много и признаков снижения по сравнению с прошлыми годами скорее нет. В то же время Андрес Аувяэрт, торгующий деревянной кухонной утварью, был рад, что, помимо отечественных посетителей , на ярмарке снова видны гости из Финляндии.
И все жо он отметил, что, хотя недостатка в посетителях нет, реальных покупателей маловато. «Эстонский клиент стал очень требовательным», — сказал он.
В качестве примера он указал, что некоторым не нравится даже когда сдачу возвращают монетами или слишком мелкими банкнотами. Аувяэрт также предположил, что пандемия коронавируса в последние годы и недавнее повышение цен на энергоносители, возможно, сильно повлияли на эстоноземельцев, и те уже не так легко расстаются с деньгами.
Торговля на ярмарке длилась до шести часов вечера, после чего началась вечеринка в "Грильбаре" и "Павильоне 6". Ярмарочные товары можно будет снова купить в воскресенье с 10 до 15 часов.