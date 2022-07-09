ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярмарка под проливным дождем: торговцев - более четырехсот, но продажи идут вяло

В этом году на Тартускую ганзейскую ярмарку приехало более четырехсот торговцев из Эстонии и соседних стран. На этот раз ярмарочная территория - широкая, она расположена вдоль открытого рынка от берегов реки Эмайыги до здания рынка.

В субботу днем улица Кююни и Ратушная площадь были полны продавцов и посетителей. Самым плотным движение людских масс оказалось именно на улице Кююн, где предлагались в основном смешанные товары. Тамошние продавцы тоже отметили, что народу уже много и признаков снижения по сравнению с прошлыми годами скорее нет. В то же время Андрес Аувяэрт, торгующий деревянной кухонной утварью, был рад, что, помимо отечественных посетителей , на ярмарке снова видны гости из Финляндии.

И все жо он отметил, что, хотя недостатка в посетителях нет, реальных покупателей маловато. «Эстонский клиент стал очень требовательным», — сказал он.

В качестве примера он указал, что некоторым не нравится даже когда сдачу возвращают монетами или слишком мелкими банкнотами. Аувяэрт также предположил, что пандемия коронавируса в последние годы и недавнее повышение цен на энергоносители, возможно, сильно повлияли на эстоноземельцев, и те уже не так легко расстаются с деньгами.