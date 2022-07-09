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ФОТО ⟩ В съемной квартире в Старом городе Таллинна найден труп

rus.postimees.ee
В съемной квартире в Старом городе Таллинна найден труп
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Департамент полиции и погранохраны  сообщил, что в съемной квартире в Старом городе Таллинна обнаружено тело мужчины со следами насилия.

«Сегодня в полдень в полицию поступило сообщение о том, что на съемной квартире в Cтаром городе обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия», — подтвердили в полиции.

Департамент полиции и погранохраны добавил, что сотрудники полиции работают на месте происшествия и собирают дополнительную информацию о происшествии. «Все подробности уточняются».

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