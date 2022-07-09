Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в съемной квартире в Старом городе Таллинна обнаружено тело мужчины со следами насилия.
ФОТО ⟩ В съемной квартире в Старом городе Таллинна найден труп
В съемной квартире в Старом городе Таллинна найден труп
«Сегодня в полдень в полицию поступило сообщение о том, что на съемной квартире в Cтаром городе обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия», — подтвердили в полиции.
Департамент полиции и погранохраны добавил, что сотрудники полиции работают на месте происшествия и собирают дополнительную информацию о происшествии. «Все подробности уточняются».
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