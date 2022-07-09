Таллинн отреагировал на решение прервать многомиллионный проект с тремя русскими школами

Министерство в одностороннем порядке отказывается от имеющегося договора, который касается трех наших школ, сказал вице-мэр Таллинна по вопросам образования Вадим Белобровцев.

Пилотный проект общей стоимостью 6 млн евро, к которому в 2017 году присоединились Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия, должен был продлиться до весны 2023 года: предполагалось, что каждая школа будет получать по 250 000 евро в год на развитие методик преподавания эстонского языка и иную деятельность, направленную на усиление качества преподавания эстонского языка.

По данным Министерства образования и науки, школы не достигли поставленных целей, и Министерство не желает продолжать проект.