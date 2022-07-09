Сб, 9.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Сольман: «Отечество» надеется на плодотворное сотрудничество в правительстве

BNS
Сольман: «Отечество» надеется на плодотворное сотрудничество в правительстве
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
08.06.2022, Isamaa kohtus EKRE ja Keskerakonnaga, et arutada võimalikku koostööd uues valitsuses. Pildil Riina Solman.
08.06.2022, Isamaa kohtus EKRE ja Keskerakonnaga, et arutada võimalikku koostööd uues valitsuses. Pildil Riina Solman. Фото: Kermo Benrot

Партия «Отечество» очень хочет, чтобы новая коалиция начала работу «с той ноги», потому что тогда есть надежда на действительно хорошее сотрудничество в правительстве, пишет в социальных сетях ведущий политик «Отечества», бывший министр Рийна Сольман.

«Дьявол кроется в деталях, и если мы не достигнем точных договоренностей в ходе переговоров, все стороны в коалиции будет ждать еще большая неразбериха или, что еще хуже, перепалки, как при предыдущем правительстве между Центристской партией и Партией реформ», - сказала Сольман.

Знаком качества «Отечества», по оценке Сольман, является четкость и соблюдение договоренностей.

«Наш принцип состоит в том, чтобы сделать важные для эстонской национальной идеи шаги сейчас, поскольку в данный момент для этого есть историческая возможность. Это предполагало четкие договоренности по конкретным темам: реформа рынка электроэнергии, оборона государства, школа с эстонским языком обучения и увеличение семейных пособий», — сказала Сольман.

По ее словам, всем трем сторонам нужно было точно знать, о чем именно они договориваются, что будет записано и что потом все стороны должны будут выполнить.

Ключевые слова
Наверх