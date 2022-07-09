Сольман: «Отечество» надеется на плодотворное сотрудничество в правительстве

«Дьявол кроется в деталях, и если мы не достигнем точных договоренностей в ходе переговоров, все стороны в коалиции будет ждать еще большая неразбериха или, что еще хуже, перепалки, как при предыдущем правительстве между Центристской партией и Партией реформ», - сказала Сольман.

Знаком качества «Отечества», по оценке Сольман, является четкость и соблюдение договоренностей.

«Наш принцип состоит в том, чтобы сделать важные для эстонской национальной идеи шаги сейчас, поскольку в данный момент для этого есть историческая возможность. Это предполагало четкие договоренности по конкретным темам: реформа рынка электроэнергии, оборона государства, школа с эстонским языком обучения и увеличение семейных пособий», — сказала Сольман.