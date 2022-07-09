В Италии - сильнейшая за 70 лет засуха. Высыхает крупнейшая река, в пяти регионах чрезвычайное положение

Нынешнюю засуху на севере Италии называют самой сильной за последние 70 лет. Она вызвана отсутствием дождей весной и летом, снега зимой и более высокими летними температурами.

Для итальянцев это очередное напоминание о тревожных последствиях климатических изменений - как и обрушение из-за жары ледника в Доломитах на прошлой неделе, унесшее жизни 11 человек.

В начале июля в пяти регионах на севере Италии в связи с засухой была объявлена чрезвычайная ситуация. В десятках муниципалитетов введено нормирование воды.

Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов.

На одной из ферм недалеко от Адриатического моря ее владелец Джанпаоло Басси показывает корреспонденту Би-би-си Джессике Паркер свои поля.

Джанпаоло вытягивает из земли вялый кустик, на корнях которого должны быть арахисовые орехи. Но их там нет. 32-летний фермер объясняет, что проблема в морской воде.

"Соленая вода убивает посевы, они не выдерживают такой концентрации соли", - говорит Джанпаоло. По его оценке, фермер может потерять около четверти урожая в этом году.