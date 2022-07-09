Новый финский руководитель эстонского пивзавода ничего не знает о пиве

Новый менеджер компании Кари Луттинен, находящийся в должности около месяца, заявил, что тонкости пивоварения ему незнакомы, но это не мешает управлению компанией - Луттинен активно занимается бизнесом уже три десятка лет, в последнее время он руководил несколькими металлургическими компаниями.

«На самом деле, я даже когда-то в студенческие годы варил пиво дома и продавала его своим друзьям, так что, наверное, оно было не самым плохим, раз его покупали», — шутит Кари Луттинен в интервью Lääne-Virumaa Uudised, добавляя, что на самом деле его познания в пиве до недавнего времени были более чем скудными.