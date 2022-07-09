Финская пивоваренная компания Pyynikin Brewing Company работающая на заводе в эстонском Хальяла, где ранее действовал завод Viru Õlu, сталкивается с экономическими трудностями, пишет Äripäev.
Новый финский руководитель эстонского пивзавода ничего не знает о пиве
Новый финский руководитель эстонского пивзавода ничего не знает о пиве
Новый менеджер компании Кари Луттинен, находящийся в должности около месяца, заявил, что тонкости пивоварения ему незнакомы, но это не мешает управлению компанией - Луттинен активно занимается бизнесом уже три десятка лет, в последнее время он руководил несколькими металлургическими компаниями.
«На самом деле, я даже когда-то в студенческие годы варил пиво дома и продавала его своим друзьям, так что, наверное, оно было не самым плохим, раз его покупали», — шутит Кари Луттинен в интервью Lääne-Virumaa Uudised, добавляя, что на самом деле его познания в пиве до недавнего времени были более чем скудными.
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