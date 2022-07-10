Саартс: не исключено, что в правительстве «Отечество» может начать предъявлять новые требования

Политолог Тынис Саартс считает, что «Отечество» может начать диктовать новые условия коалиции, поскольку у нее, в отличие от партнеров, есть возможность сформировать альтернативный правящий союз.

«Нельзя исключать, что если экономический кризис усилится, а инфляция и цены на энергоресурсы вырастут, то "Отечество" может выдвинуть новые требования. Перед выборами часто появляется социальный заказ на определенные темы, а если отечественники представят эти требования перед выборами, то они заработают себе дополнительные пункты. И при этом «Отечество» будет находиться в правительстве», - сказал Саартс.