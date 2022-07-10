Подозреваемый в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ считал его связанным с сектой

Накануне полиция Токио официально называла похожую версию мотива 41-летнего Тэцуи Ямагами. Там заявили, что он пошел на покушение из-за обиды на некую религиозную группу, с которой, по его мнению, был якобы связан Абэ.

Ямагами сказал полицейским, что за день до убийства он ездил в город Окаяма, где Абэ в тот день произносил предвыборную речь.

Источники агентства Киодо Цусин утверждают, что сначала Ямагами планировал совершить покушение на лидера секты. Почему он этого не сделал, неизвестно.

Агентству удалось кое-что выяснить и про самого Ямагами - начиная с осени 2020 года он работал на промышленную компанию в регионе Кансай, но в мае нынешнего года уволился.

Источники в кадровых агентствах подтвердили информацию о том, что Тэцуя Ямагами состоял в морских силах самообороны Японии в течение трех лет с августа 2005 года.

В субботу у вокзала в городе Нара, где Ямагами выстрелил в Абэ, образовался стихийный мемориал. В ночь на субботу у места покушения собрались люди со свечами и портретами Синдзо Абэ.

Тело бывшего премьера вчера днем доставили домой в Токио. Катафалк у его дома встречали несколько сотен человек.