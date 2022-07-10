Отправившаяся на вечеринку эстонка обнаружила в своей сумочке жучок для слежки

В тот вечер девушка побывала вместе со своими друзьями в трех популярных в Тарту барах. В последнем он заметила в своей сумочке странный белый предмет. Сначала Кристель и не подозревала, что речь может идти о так называемом устройстве для слежки, поэтому положила находку на стол в надежде, что «случайно упавшая» в ее сумочку вещь вот-вот вновь обретет хозяина, пишет Tartu Postimees.