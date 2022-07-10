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Отправившаяся на вечеринку эстонка обнаружила в своей сумочке жучок для слежки

Ингрид Ландейро
, летний репортер
Отправившаяся на вечеринку эстонка обнаружила в своей сумочке жучок для слежки
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Фото: личный архив

Когда одним апрельским вечером студентка Тартуского университета Кристель отправилась со своими друзьями в бар, она и предположить не могла, что через несколько часов найдет в своей сумочке устройство для слежки.

В тот вечер девушка побывала вместе со своими друзьями в трех популярных в Тарту барах. В последнем он заметила в своей сумочке странный белый предмет. Сначала Кристель и не подозревала, что речь может идти о так называемом устройстве для слежки, поэтому положила находку на стол в надежде, что «случайно упавшая» в ее сумочку вещь вот-вот вновь обретет хозяина, пишет Tartu Postimees.

Настоящий шок Кристель испытала на следующее утро, когда, проснувшись, заметила в своем телефоне сообщение, предупреждающее об устройстве для слежки. А именно, это был трекер AirTag производства Apple, который предназначен для предотвращения потери вещей, но который можно также использовать в качестве жучка для слежки.

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