Цена на дизельное топливо упала в Таллинне ниже двух евро

Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В свою очередь самой высокой цена на дизельное топливо была в Риге, самой низкой - в Таллинне.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизельного топлива снизилась на 3,3% - соответственно до 2,024 и 2,044 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Сванорю цена 95-го бензина снизилась на 2,5% - до 1,969 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 2,5% до 1,959 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,3% - до 2,049 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 2,5% до 1,949 евро за литр.