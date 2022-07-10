На завершившейся рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, однако дизельное топливо в Риге по-прежнему стоило больше 2 евро за литр, а в Вильнюсе и Таллинне его цена упала ниже двух евро, пишет BNS.
Цена на дизельное топливо упала в Таллинне ниже двух евро
Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В свою очередь самой высокой цена на дизельное топливо была в Риге, самой низкой - в Таллинне.
В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки и дизельного топлива снизилась на 3,3% - соответственно до 2,024 и 2,044 евро за литр.
В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Сванорю цена 95-го бензина снизилась на 2,5% - до 1,969 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 2,5% до 1,959 евро за литр.
В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 3,3% - до 2,049 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 2,5% до 1,949 евро за литр.
Цена автогаза в Риге не изменилась - 0,815 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 1,2% - до 0,832 евро, в Таллине - на 5,3% до 0,89 евро за литр.