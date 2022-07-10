Фото ⟩ Утро в одном из домов в Ласнамяэ началось с вызова полиции и скорой помощи

«Сегодня утром в 6:15 сообщили, что в квартире на Ляэнемере-теэ находится 18-летняя девушка, которая ведет себя агрессивно. Полицейские выяснили на месте, что у нее конфликт с собственной сестрой. Сестра покинула квартиру и девушка успокоилась», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.