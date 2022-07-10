Бдительный читатель заметил, что в воскресенье ранним утром к дому на Ляэнемере-теэ, 2 в Ласнамяэ подъехали две полицейские машины и скорая помощь. Как выяснил Rus.Postimees, причиной тому стал семейный конфликт.
Фото ⟩ Утро в одном из домов в Ласнамяэ началось с вызова полиции и скорой помощи
Утро в одном из домов в Ласнамяэ началось с вызова полиции и скорой помощи
«Сегодня утром в 6:15 сообщили, что в квартире на Ляэнемере-теэ находится 18-летняя девушка, которая ведет себя агрессивно. Полицейские выяснили на месте, что у нее конфликт с собственной сестрой. Сестра покинула квартиру и девушка успокоилась», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
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