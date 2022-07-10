Липовая накладная и старая печать открыли путь для грандиозной рыбной аферы

В этом году утром 3 марта инспекторы Департамента окружающей среды отправились на Пярнуское рыбоперерабатывающее предприятие для проведения плановой проверки. В зоне для загрузки товара их внимание привлек белый фургон с открытым люком и мокрым полом. Это указывало на то, что оттуда только что была выгружена партия рыбы, пишет Pärnu Postimees.
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Войдя в производственное помещение, инспекторы обнаружили девять пластиковых ящиков с окунем, на сортировочном столе лежало еще около пяти килограммов окуня и 18 ящиков с рыбой находилось в холодильной камере. Окуней туда привез Айн Лаагус, чья компания Napik OÜ занимается скупкой рыбы.
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