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Липовая накладная и старая печать открыли путь для грандиозной рыбной аферы

Кристо Ниглас
Липовая накладная и старая печать открыли путь для грандиозной рыбной аферы
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Некоторые ящики с окунем были только на пути в морозильник, остальная рыба уже находилась там.
Некоторые ящики с окунем были только на пути в морозильник, остальная рыба уже находилась там. Фото: Keskkonnaamet

В этом году утром 3 марта инспекторы Департамента окружающей среды отправились на Пярнуское рыбоперерабатывающее предприятие для проведения плановой проверки. В зоне для загрузки товара их внимание привлек белый фургон с открытым люком и мокрым полом. Это указывало на то, что оттуда только что была выгружена партия рыбы, пишет Pärnu Postimees.

Войдя в производственное помещение, инспекторы обнаружили девять пластиковых ящиков с окунем, на сортировочном столе лежало еще около пяти килограммов окуня и 18 ящиков с рыбой находилось в холодильной камере. Окуней туда привез Айн Лаагус, чья компания Napik OÜ занимается скупкой рыбы.

При продаже товара Лаагус предъявил накладную с печатью и подписью литовской компании. Мужчина сообщил инспекторам Департамента окружающей среды, что для поездки в Литву взял напрокат фургон Renault Traffic, принадлежащий компании своей жены.

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