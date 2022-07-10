Липовая накладная и старая печать открыли путь для грандиозной рыбной аферы

Некоторые ящики с окунем были только на пути в морозильник, остальная рыба уже находилась там.

В этом году утром 3 марта инспекторы Департамента окружающей среды отправились на Пярнуское рыбоперерабатывающее предприятие для проведения плановой проверки. В зоне для загрузки товара их внимание привлек белый фургон с открытым люком и мокрым полом. Это указывало на то, что оттуда только что была выгружена партия рыбы, пишет Pärnu Postimees.