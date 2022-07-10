Виктор Ерофеев ⟩ Обстрел ненависти страха и трусости: как лучшие театры Москвы стали жертвами войны

Театры попали под обстрел и по чисто формальной причине невыполнения законов военного времени. Войны официально нет вот уже сто с лишнем дней, а законы военного времени становятся все более жесткими. Цензура еще гримируется под всякие формальные поводы закрыть выставку или театр, но скоро можно будет выступить и без грима. Не по дням, а по часам растет желание выслужиться перед президентом, который предлагает складывать песни о своих доблестных воинах-освободителях. История страны превращена в карусель.

Но помимо разгрома есть еще метод вербовки – на верхах много профессионалов этого дела. Поставить известного человека перед невыносимым выбором: оставить свой пост, отказаться от любимого дела или пойти на сотрудничество – это род мучительства. По сути – садистской пытки. Как видно, руководители перечисленных театров не пошли на сделку – и получили по полной, хотя может возникнуть или уже возникает темпа мягкого отката. Например, на место Райхельгауза назначен Дмитрий Астрахан – достаточно известный режиссер, явно не обожатель военной партии – но что с ним будет и уместен ли был этический сбой (если он был) профессиональной этики – посмотрим. В советские времена на место Юрия Любимова в театр на Таганке назначили не менее талантливого режиссера, Анатолия Эфроса. Он сохранил театр, но осадок от его принятия предложения заменить собой Любимова все-таки остался.

Но есть и крутые примеры реальной или воображаемой сдачи в плен. Недавний случай господина Эрмитажа, он же Пиотровский, имеет ценность смеси злодейства с закамуфлированным вызовом. Ясно, что потерять свое музейное детище – не шутка. Ясно, что всякий человек не совершенен и порой склонен к компромиссам, которым нас долго учила наша родина. Вот почему когда руководитель великого музея страны рассуждает в интервью с правительственной газетой об имперскости русской ментальности и о войне как национальном самоутверждении становится непонятно, издевается ли он втайне над властями, подыгрывает им или просто под видом сдачи в плен говорит о вещах, которые ближе Чаадаеву, чем президенту. В любом случае он сказал – либералы возмутились – все спустя время подзабыли, а пост сохранен, и коллекция, повествующая о вековечной человечности искусства сохранена под крылом господина Эрмитажа.