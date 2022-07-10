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Бил свою жертву железной трубой: бывшего пограничника обвиняют в убийстве

BNS
Бил свою жертву железной трубой: бывшего пограничника обвиняют в убийстве
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Убийство. Снимок иллюстративный.
Убийство. Снимок иллюстративный. Фото: DedMityay/ Shutterstock

Лыунаская окружная прокуратура передала в суд дело бывшего пограничника, обвиняемого в убийстве пожилого соседа.

Прокуратура обвиняет 47-летнего Аймура в том, что 12 марта этого года в деревне Пиккнурме в Пылтсамаа он бросил камень в окно соседского хутора, а затем ворвался в дом.

Живший в доме 80-летний мужчина пытался защищаться и помешать Аймуру войти, но тот нанес пожилому мужчине несколько ударов по голове железной трубой.

Обвиняемый продолжал избивать свою жертву и после того, как он упал.

80-летний сосед скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура обвиняет Аймура в самовольном вторжении и жестоком убийстве.

Тартуский уездный суд на предварительном заседании назначил заседания по уголовному делу на 25 и 27 января следующего года.

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