Лыунаская окружная прокуратура передала в суд дело бывшего пограничника, обвиняемого в убийстве пожилого соседа.
Бил свою жертву железной трубой: бывшего пограничника обвиняют в убийстве
Бил свою жертву железной трубой: бывшего пограничника обвиняют в убийстве
Прокуратура обвиняет 47-летнего Аймура в том, что 12 марта этого года в деревне Пиккнурме в Пылтсамаа он бросил камень в окно соседского хутора, а затем ворвался в дом.
Живший в доме 80-летний мужчина пытался защищаться и помешать Аймуру войти, но тот нанес пожилому мужчине несколько ударов по голове железной трубой.
Обвиняемый продолжал избивать свою жертву и после того, как он упал.
80-летний сосед скончался на месте от полученных травм.
Прокуратура обвиняет Аймура в самовольном вторжении и жестоком убийстве.
Тартуский уездный суд на предварительном заседании назначил заседания по уголовному делу на 25 и 27 января следующего года.
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