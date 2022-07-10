Почему семейное пособие будет выплачивается до 24 лет?

Вчера Postimees опубликовал письмо председателя «Отечества» своим однопартийцам, в котором он указал, что три политические партии («Отечество», Социал-демократическая партия и Партия реформ) достигли соглашения. Среди них договоренность о детских и семейных пособиях. С 2023 года детские пособия вырастут до 80 евро, пособия семьям с тремя и более детьми – до 600 евро, а семьям с семью и более детьми – до 800 евро. «Семейные пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24 лет, а с 2024 года они будут индексироваться», – пояснил он.