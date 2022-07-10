Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Почему семейное пособие будет выплачиваться до 24 лет?

Лоора-Элизабет Ломп
Почему семейное пособие будет выплачиваться до 24 лет?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Прийт Сибуль.
Прийт Сибуль. Фото: Madis Veltman

«Разве 24-летний – это еще ребенок, которому нужна поддержка государства? Может быть, в таком случае стоит платить пособие до тех пор, пока ребенок живет с родителями». Таким был каждый второй комментарий, где люди спрашивали, почему коалиция достигла такого соглашения о семейных пособиях. Объясняет генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль.

Вчера Postimees опубликовал письмо председателя «Отечества» своим однопартийцам, в котором он указал, что три политические партии («Отечество», Социал-демократическая партия и Партия реформ) достигли соглашения. Среди них договоренность о детских и семейных пособиях. С 2023 года детские пособия вырастут до 80 евро, пособия семьям с тремя и более детьми – до 600 евро, а семьям с семью и более детьми – до 800 евро. «Семейные пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24 лет, а с 2024 года они будут индексироваться», – пояснил он.

Но почему оно будет выплачиваться до 24 лет? Генеральный секретарь «Отечества» пояснил Postimees, что если в семье несколько детей и один из них достигает совершеннолетия и продолжает получать образование, расходы семьи увеличиваются, а не уменьшаются. «По этой причине семьям также можно помочь во время учебы ребенка в университете», – сказал Сибуль.

Ключевые слова
Наверх