«Разве 24-летний – это еще ребенок, которому нужна поддержка государства? Может быть, в таком случае стоит платить пособие до тех пор, пока ребенок живет с родителями». Таким был каждый второй комментарий, где люди спрашивали, почему коалиция достигла такого соглашения о семейных пособиях. Объясняет генеральный секретарь «Отечества» Прийт Сибуль.
Для подписчиков
Почему семейное пособие будет выплачиваться до 24 лет?
Почему семейное пособие будет выплачиваться до 24 лет?
Вчера Postimees опубликовал письмо председателя «Отечества» своим однопартийцам, в котором он указал, что три политические партии («Отечество», Социал-демократическая партия и Партия реформ) достигли соглашения. Среди них договоренность о детских и семейных пособиях. С 2023 года детские пособия вырастут до 80 евро, пособия семьям с тремя и более детьми – до 600 евро, а семьям с семью и более детьми – до 800 евро. «Семейные пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24 лет, а с 2024 года они будут индексироваться», – пояснил он.
Ключевые слова