Капитан запаса дает советы: как построить себе убежище на случай войны

Война в Украине подняла вопросы о том, где в Эстонии есть убежища или укрытия. В Эстонии нет традиции создания убежищ, да и закон этого не требует. В Финляндии же они есть.

В эстонских условиях невозможно оценить и проверить пригодность укрытий и убежищ, если к ним не предъявляются требования. Поверхностные действия могут возыметь противоположный эффект в кризисной или военной ситуации: большое количество людей может быть ранено или убито, если они соберутся в местах, которые на самом деле не обеспечивают им защиты.