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Капитан запаса дает советы: как построить себе убежище на случай войны

Рудольф Йеэсер
, капитан запаса
Капитан запаса дает советы: как построить себе убежище на случай войны
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Военный кабинет Уинстона Черчилля - хороший пример продуманного укрытия.
Военный кабинет Уинстона Черчилля - хороший пример продуманного укрытия. Фото: Flickr

Капитан запаса Рудольф Йеэсер, готовивший военнослужащих Сил обороны к боям в городских условиях, дает советы, как найти и приспособить здание под убежище на случай войны. В городских боях солдатам точно также приходится обороняться в укрытиях, пишет Postimees.

Война в Украине подняла вопросы о том, где в Эстонии есть убежища или укрытия. В Эстонии нет традиции создания убежищ, да и закон этого не требует. В Финляндии же они есть.

В эстонских условиях невозможно оценить и проверить пригодность укрытий и убежищ, если к ним не предъявляются требования. Поверхностные действия могут возыметь противоположный эффект в кризисной или военной ситуации: большое количество людей может быть ранено или убито, если они соберутся в местах, которые на самом деле не обеспечивают им защиты.

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