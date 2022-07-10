Капитан запаса Рудольф Йеэсер, готовивший военнослужащих Сил обороны к боям в городских условиях, дает советы, как найти и приспособить здание под убежище на случай войны. В городских боях солдатам точно также приходится обороняться в укрытиях, пишет Postimees.
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Капитан запаса дает советы: как построить себе убежище на случай войны
Капитан запаса дает советы: как построить себе убежище на случай войны
Война в Украине подняла вопросы о том, где в Эстонии есть убежища или укрытия. В Эстонии нет традиции создания убежищ, да и закон этого не требует. В Финляндии же они есть.
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