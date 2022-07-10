В понедельник на Чудско-Псковском озере прекращается промысел ряпушки

«Рыбаки хорошо поработали и из 49 тонн ряпушки, которые было разрешено поймать в этом году, поймали около 42 тонн. По этой причине я сегодня подписал приказ, на основании которого с завтрашнего должен прекратиться промысел ряпушки. Поскольку для ловли ряпушки применяется в основном ящичная мережа, с завтрашнего также прекращается использование ящичных мереж на Чудском озере», - пояснил министр сельской жизни Урмас Круузе.