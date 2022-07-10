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В понедельник на Чудско-Псковском озере прекращается промысел ряпушки

BNS
В понедельник на Чудско-Псковском озере прекращается промысел ряпушки
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Ряпушка.
Ряпушка. Фото: Kristjan Teedema

С понедельника прекращается промысел ряпушки на Чудском, Теплом (Ляммиярв) и Псковском озере, поскольку выделенная на этот год квота выполнена на 90 процентов.

«Рыбаки хорошо поработали и из 49 тонн ряпушки, которые было разрешено поймать в этом году, поймали около 42 тонн. По этой причине я сегодня подписал приказ, на основании которого с завтрашнего должен прекратиться промысел ряпушки. Поскольку для ловли ряпушки применяется в основном ящичная мережа, с завтрашнего также прекращается использование ящичных мереж на Чудском озере», - пояснил министр сельской жизни Урмас Круузе.

Ограничение промысла регулируется на основании постановления правительства от 22 ноября прошлого года, устанавливающего размер разрешенной годовой добычи ряпушки.

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