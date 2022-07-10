Сегодня рано утром в 03:15 на 7-м километре шоссе Кодисмаа-Леэди-Реаствере в волости Йыгева произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги и перевернулся на крышу
Водитель с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги и перевернулся на крышу
Управлявший автомобилем Saab 47-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вылетел с дороги на левую обочину и перевернулся на крышу. 42-летняя пассажирка была доставлена в Клинику Тартуского университета.
Ключевые слова