«Трудно сохранять позитивный настрой, когда в один прекрасный день узнаешь из Facebook, что за окном появится стена из пленки», — говорит Даниэль, живущий недалеко от леса Сютисте. Местные жители объединили свои силы и начали яростно бороться против строительства крытого спортхолла, пишет Elu24.
"Гуляешь по лесу, и слезы ручьем": план строительства спортхолла выводит из себя жителей Нымме
У стадиона, расположенного в лесу за зданием Таллиннского технического университета, планируется построить большой крытый футбольный зал, или, как его называют местные жители, пластиковый надувной шар.
Однако проект встретил сопротивление местных жителей. «Не так легко проснуться в один прекрасный день и обнаружить, что уже решено, что за окном будет 22-метровая пластиковая стена, сквозь которую не пробивается свет. Трудно оставаться оптимистом», — говорит Даниэль, живущий в нескольких сотнях метров от стадиона.
Если поначалу ходили разговоры, что белая пленочная крыша не будет возвышаться над красивыми ныммескими соснами, то на сегодня выяснилось, что высота холла - целый 21 метр. Возмущенные местные жители, выступающие против проекта, исчисляются сотнями. Хотя все в один голос говорят, что никто из них не против спорта, их раздражает тот факт, что проект не согласован с местными жителями, а руководство города прикрывается словами «временное строительство».
«Поскольку это временное сооружение, не проводились и экологические исследования, которые на сегодня пока показали, что в лесу живут летучие мыши, считающиеся охраняемым видом второй категории», — сказал местный житель Микк, обеспокоенный тем, как мало внимания уделяется охране природы.
На состоявшейся в конце июня дискуссии менеджер по развитию спортивного клуба технического университета Мадис Койт выразил недоумение, когда его спросили, почему не были проведены консультации с местными жителями. «Почему технический университет должен кого-то привлекать к решению вопросов предоставления права пользования своим имуществом?» — спросил он в ответ.
Однако местные снова не понимают, как можно обойтись без необходимых действий и исследований, если это временная постройка.
«Это беспощадное преступление против матушки-природы!»
В минувший четверг на стадионе, расположенном в лесу за Техническим университетом, где должен расположиться пневмохолл, собрались как жители близлежащих домов, так и представители общества леса Сютисте. Если несколько месяцев назад онине знали друг друга, то теперь их объединила борьба за защиту родного леса.
«Это беспощадное преступление против матушки-природы!» - заявил Рейн, по словам которого люди десятилетиями приходят на этот стадион заниматься спортом и проводить свободное время.
«Таллинн - в зеленые столицы, — иронически сказал он. — Кто-то другой просто приходит и думает, что помогает охране природы. В этом больше нет необходимости. Мы потеряем место для занятий оздоровительным спортом и единственное в Таллинне место для тренировок метателей диска и молота».
Лидер общества леса Сютисте Кайре Якобсон и фотограф Койдула признались, что пролили из-за деревьев много слез. Мало того, что в лесу планируется крытый футбольный зал, в этом же лесу будут построены асфальтированные тропы здоровья. Для этого были вырублены сотни деревьев. «Это должно быть местом покоя, домом, куда хочется прийти, но на самом деле больше и не хочется, — призналась Кайре. — Я больше не плачу, но по вечерам бывает… Ты гуляешь по лесу, тебе наавстречу идет другой человек. Мы смотрим на эти пни и понимаем друг друга».
А Койдула заявила: «Люди ходили и плакали. Я тоже. Даже сейчас у меня на глаза наворачиваются слезы».
Таллиннский технический университет, который подписал договор о праве на застройку с футбольным клубом Kalev, пояснил, что они планируют привести в порядок заброшенный стадион.
«Поскольку мы являемся международным университетом, и студенты много спрашивали нас об игре в футбол. Если у нас будет возможность использовать футбольное поле, это повысило бы удовлетворенность студентов», — пояснил Postimees руководитель спортивного клуба технического университета Райт Кябин.