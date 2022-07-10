"Гуляешь по лесу, и слезы ручьем": план строительства спортхолла выводит из себя жителей Нымме

Однако местные снова не понимают, как можно обойтись без необходимых действий и исследований, если это временная постройка.

«Это беспощадное преступление против матушки-природы!»

В минувший четверг на стадионе, расположенном в лесу за Техническим университетом, где должен расположиться пневмохолл, собрались как жители близлежащих домов, так и представители общества леса Сютисте. Если несколько месяцев назад онине знали друг друга, то теперь их объединила борьба за защиту родного леса.

«Это беспощадное преступление против матушки-природы!» - заявил Рейн, по словам которого люди десятилетиями приходят на этот стадион заниматься спортом и проводить свободное время.

«Таллинн - в зеленые столицы, — иронически сказал он. — Кто-то другой просто приходит и думает, что помогает охране природы. В этом больше нет необходимости. Мы потеряем место для занятий оздоровительным спортом и единственное в Таллинне место для тренировок метателей диска и молота».

Лидер общества леса Сютисте Кайре Якобсон и фотограф Койдула признались, что пролили из-за деревьев много слез. Мало того, что в лесу планируется крытый футбольный зал, в этом же лесу будут построены асфальтированные тропы здоровья. Для этого были вырублены сотни деревьев. «Это должно быть местом покоя, домом, куда хочется прийти, но на самом деле больше и не хочется, — призналась Кайре. — Я больше не плачу, но по вечерам бывает… Ты гуляешь по лесу, тебе наавстречу идет другой человек. Мы смотрим на эти пни и понимаем друг друга».

А Койдула заявила: «Люди ходили и плакали. Я тоже. Даже сейчас у меня на глаза наворачиваются слезы».

Таллиннский технический университет, который подписал договор о праве на застройку с футбольным клубом Kalev, пояснил, что они планируют привести в порядок заброшенный стадион.