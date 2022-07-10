Обзор портала Kaubandus показывает, что лидерами среди эстонских торговых розничных сетей являются Coop Eesti и Selver, пишет портал DV.ee, добавляя, что в то же время OG Elektra, которая находится на шестом месте по доле рынка и обороту, более прибыльна, чем, например, Maxima, Rimi или Prisma.
ТОП розничных торговых сетей Эстонии: оборот Coop Eesti превысил 750 млн евро
ТОП розничных торговых сетей Эстонии: оборот Coop Eesti превысил 750 млн евро
Позицию лидера рынка продолжает сохранять Coop Eesti – оборот компании увеличился за год на 7,17% – с 697,7 млн евро до 751,6 млн евро, а операционная прибыль компании к концу финансового года составила 29,2 млн евро (операционная прибыль в 2020 году – 17,7 млн евро).
Оборот Selver в 2021 году составил 575,1 млн евро, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом; на третьем месте – Maxima Eesti OÜ с оборотом в 519,77 млн евро, что на 3,36% больше, чем в 2020 году.
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