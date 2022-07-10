ТОП розничных торговых сетей Эстонии: оборот Coop Eesti превысил 750 млн евро

Обзор портала Kaubandus показывает, что лидерами среди эстонских торговых розничных сетей являются Coop Eesti и Selver, пишет портал DV.ee, добавляя, что в то же время OG Elektra, которая находится на шестом месте по доле рынка и обороту, более прибыльна, чем, например, Maxima, Rimi или Prisma.