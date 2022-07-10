Фонд президента Кальюлайд пожертвовал независимым СМИ Украины огромную сумму

В этот раз фонд поддержал четыре украинских независимых СМИ: «Украинскую правду», «Новое время», «Рубрику» и Kyiv Independent.

«Пожертвования были получены от многих людей и организаций, от нескольких евро до десятков тысяч. Спасибо всем, кто нашел такую возможность! Среди прочего крупное пожертвование сделала корейская организация по оказанию помощи при стихийных бедствиях Hope Bridge («Мост Надежды»), также для фонда собирали средства и студенты Тартуского прикладного колледжа.

Война продолжается уже более четырех месяцев. Несмотря на весь этот ужас приятно видеть, что мы не так быстро забываем об украинцах. Мы понимаем, что они борются и за нас, и что им для этого нужна помощь. Да, требуется военная помощь, но и остальное общество тоже нуждается в большой поддержке. Также и независимая пресса, доходы которой в конце февраля практически испарились, но от которой теперь зависит, возможно, больше, чем когда-либо.