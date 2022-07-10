В пятницу Фонд президента Кальюлайд (President Kaljulaidi Fond) передал независимым СМИ Украины пожертвования в размере 38 тысяч евро. Всего через фонд украинским СМИ было направлено 249 000 евро, сообщила Керсти Кальюлайд.
Фонд президента Кальюлайд пожертвовал независимым СМИ Украины огромную сумму
В этот раз фонд поддержал четыре украинских независимых СМИ: «Украинскую правду», «Новое время», «Рубрику» и Kyiv Independent.
«Пожертвования были получены от многих людей и организаций, от нескольких евро до десятков тысяч. Спасибо всем, кто нашел такую возможность! Среди прочего крупное пожертвование сделала корейская организация по оказанию помощи при стихийных бедствиях Hope Bridge («Мост Надежды»), также для фонда собирали средства и студенты Тартуского прикладного колледжа.
Война продолжается уже более четырех месяцев. Несмотря на весь этот ужас приятно видеть, что мы не так быстро забываем об украинцах. Мы понимаем, что они борются и за нас, и что им для этого нужна помощь. Да, требуется военная помощь, но и остальное общество тоже нуждается в большой поддержке. Также и независимая пресса, доходы которой в конце февраля практически испарились, но от которой теперь зависит, возможно, больше, чем когда-либо.
Фонд поддержал журналистов именно потому, что, даже если в такой ситуации рынок перестанет функционировать, независимая украинская журналистика очень нужна украинцам и всему миру, в том числе и несвободному миру. Журналистика не работает без денег. Семьи нуждаются в еде, дома нуждаются в отоплении, компьютеры, камеры и топливо для автомобилей необходимы для работы. Независимые СМИ останутся одним из краеугольных камней свободной Украины. Восстановление страны будет очень большим и сложным проектом, а сильные СМИ, безусловно, помогут сделать систему более четкой и честной», – написала бывший президент Эстонии.