По мнению банка SEB, то, что солнечные батареи не окупаются в климате Эстонии, является мифом, потому что, например, Германия, расположенная в той же климатической зоне, что и Эстония, является четвертой страной в мире по использованию электроэнергии, произведенной при помощи солнца, и в Эстонии можно производить электроэнергию с использованием солнечной энергии так же эффективно, как и там.
SEB: cолнечные панели окупаются и в эстонском климате
Наиболее интенсивный производственный период приходится на период с марта по октябрь, а самым продуктивным месяцем с точки зрения производительности, как правило, является май, поясняет в пресс-релизе SEB научный сотрудник Таллиннского технического университета Таави Раадик.
По сообщению банка, перед установкой нужно обязательно связаться с местным самоуправлением и обсудить, есть ли варианты установки панелей и какие. В случае получения разрешения необходимо подать заявку в электроэнергетическую компанию и рассчитать объем потребления, варианты установки и способ построения системы. Однако установка также может быть приобретена как услуга.
Солнечные батареи можно устанавливать и на многоквартирных домах – возраст и тип многоквартирного дома не имеют значения, главное, чтобы крыша была в надлежащем состоянии, а несущая способность достаточна, пишет SEB.
«По данным Elektrilev, ежемесячно около 1000 человек подают заявки с желанием начать производить электроэнергию с использованием солнечной энергии», — отметил Раадик и добавил, что на сайтах различных поставщиков услуг отражается большой интерес к солнечной энергии.
«С января число желающих увеличилось в несколько раз. Потенциал безумный», — добавил Раадик.