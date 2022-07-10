SEB: cолнечные панели окупаются и в эстонском климате

По мнению банка SEB, то, что солнечные батареи не окупаются в климате Эстонии, является мифом, потому что, например, Германия, расположенная в той же климатической зоне, что и Эстония, является четвертой страной в мире по использованию электроэнергии, произведенной при помощи солнца, и в Эстонии можно производить электроэнергию с использованием солнечной энергии так же эффективно, как и там.