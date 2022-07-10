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SEB: cолнечные панели окупаются и в эстонском климате

rus.postimees.ee
SEB: cолнечные панели окупаются и в эстонском климате
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Päikesepark Abja-Paluojal.  
Päikesepark Abja-Paluojal.  Фото: Elmo Riig

По мнению банка SEB, то, что солнечные батареи не окупаются в климате Эстонии, является мифом, потому что, например, Германия, расположенная в той же климатической зоне, что и Эстония, является четвертой страной в мире по использованию электроэнергии, произведенной при помощи солнца, и в Эстонии можно производить электроэнергию с использованием солнечной энергии так же эффективно, как и там.

Наиболее интенсивный производственный период приходится на период с марта по октябрь, а самым продуктивным месяцем с точки зрения производительности, как правило, является май, поясняет в пресс-релизе SEB научный сотрудник Таллиннского технического университета Таави Раадик.

По сообщению банка, перед установкой нужно обязательно связаться с местным самоуправлением и обсудить, есть ли варианты установки панелей и какие. В случае получения разрешения необходимо подать заявку в электроэнергетическую компанию и рассчитать объем потребления, варианты установки и способ построения системы. Однако установка также может быть приобретена как услуга.

Солнечные батареи можно устанавливать и на многоквартирных домах – возраст и тип многоквартирного дома не имеют значения, главное, чтобы крыша была в надлежащем состоянии, а несущая способность достаточна, пишет SEB.

«По данным Elektrilev, ежемесячно около 1000 человек подают заявки с желанием начать производить электроэнергию с использованием солнечной энергии», — отметил Раадик и добавил, что на сайтах различных поставщиков услуг отражается большой интерес к солнечной энергии.

«С января число желающих увеличилось в несколько раз. Потенциал безумный», — добавил Раадик.

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