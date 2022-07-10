Рихо Террас: Латвии нужно культивировать вопрос патриотизма, Эстония делает это уже 30 лет

«Особенно трудно будет сейчас, когда они решили сначала сделать армию добровольной, а потом перешли к обязательной. На мой взгляд, решение очень позитивное, очень разумное и необходимое, потому что Латвия, как и Эстония, находится в ситуации, когда невозможно добровольно привлечь в армию такое большое число людей, чтобы действительно защитить страну. Но этот вопрос патриотизма нужно культивировать, Эстония делает это уже 30 лет».