Канада вернет Германии турбины для «Северного потока – 1»

Канада вернет Германии турбины, необходимые для обслуживания газопровода «Северный поток» и в настоящее время проходящие техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащем германской компании Siemens. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины "Северного потока – 1" в Германию, чтобы поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС продолжает отход от российских нефти и газа», – отметил Уилкинсон.

«В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии будет испытывать весьма значительные трудности, а сами немцы будут подвержены риску оказаться неспособными обогреть свои дома с наступлением зимы», – говорится далее в обосновании.

При этом Джонатан Уилкинсон обвинил президента России Владимира Путина в желании «посеять раскол» среди западных союзников.

Киев призывал Оттаву не передавать технику ФРГ

Ранее Киев призвал Оттаву не возвращать турбины и обвинил Берлин в том, что он поддался на российский «шантаж» после того, как Москва объяснила сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток – 1» необходимостью ремонта.

Власти ФРГ вели переговоры с правительством Канады, поскольку передача России техники, отправленной в Монреаль на ремонт, могла нарушить санкции, введенные Оттавой против РФ. Канада предложила переправить агрегаты Германии, а не российскому энергетическому концерну «Газпром», сообщила позднее представительница министерства экономики ФРГ.

В финансовом ведомстве Германии указали, что если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле, Берлин поддержит передачу технических средств германским партнерам, а не Москве.

По мнению Германии, возвращение турбин лишит Россию повода поддерживать поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного.

«Северный поток»: сокращение поставок и приостановка на профилактику

«Газпром» в июне существенно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку – 1». Компания сослалась на отсутствие агрегатов для перекачки сырья.