Франция планирует полностью отказаться от российского газа

«Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость», – приводят европейские СМИ в воскресенье слова министра, выступившего на конференции «Экономические встречи» в городе Экс-ан-Прованс.

Отметив, что французы не любят быть зависимыми от других, он подчеркнул, что главная независимость должна быть в области энергетики. «Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, избавления от балласта, умеренности, сокращения потребления. Мы уже сейчас должны принять решения», – заявил Ле Мэр.

Энергетический кризис, по его убеждению, является самой важной темой ближайших месяцев, и подготовка к полному отключению российского газа необходима.