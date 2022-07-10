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Франция планирует полностью отказаться от российского газа

Интерфакс
Франция планирует полностью отказаться от российского газа
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Брюно Ле Мэр.
Брюно Ле Мэр. Фото: Ludovic Marin

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает наиболее вероятным сценарием развития ситуации на газовом рынке ЕС полное отключение российского газа, пишет «Интерфакс».

«Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость», – приводят европейские СМИ в воскресенье слова министра, выступившего на конференции «Экономические встречи» в городе Экс-ан-Прованс.

Отметив, что французы не любят быть зависимыми от других, он подчеркнул, что главная независимость должна быть в области энергетики. «Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, избавления от балласта, умеренности, сокращения потребления. Мы уже сейчас должны принять решения», – заявил Ле Мэр.

Энергетический кризис, по его убеждению, является самой важной темой ближайших месяцев, и подготовка к полному отключению российского газа необходима.

Как полагает Ле Мэр, «мы столкнулись с энергетическим кризисом, который может оказать очень серьезное влияние на нашу повседневную жизнь, на занятость, на функционирование наших предприятий, на французский промышленный инструмент».

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