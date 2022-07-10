Прокуратура требует шокового заключения для владельца попечительского дома

Прокурор запросил для Вамбола Сипельгаса один год и шесть месяцев лишения свободы условно, из которого будут вычтены два дня, проведенные в предварительном заключении. Обвинитель также ходатайствовал о денежном штрафе в размере 14 235 евро за фальсификацию документа и его использование.

Прокурор также ходатайствовал о том, чтобы строительный бизнесмен Аке Андрессоо был признан виновным в мошенничестве при получении льгот и приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, из которых он должен фактически отбыть три месяца, а остальная часть была бы условной с четырехлетним испытательным сроком. Обвинение ходатайствовало также о денежном штрафе для Андрессоо в размере 3510 евро за подделку документа и его использование.

Для Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS прокурор запросил денежный штраф в размере 600 000 евро, из которых 200 000 евро подлежат немедленной оплате, а оставшаяся часть наказания была бы условной с трехлетним испытательным сроком.

Из защитников выступил адвокат Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Алар Урм, который просил суд снять с компании все обвинения и присудить выплату судебных издержек в пользу фирмы.

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Фото: Arvo Meeks

Судебный процесс продолжится выступлениями защитников 25 августа.

Прокуратура обвиняет Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS и ее владельца Вамбола Сипелгаса, а также бизнесмена Андрессоо в незаконном получении пособий в размере более полумиллиона евро.

Согласно обвинению, причастные стороны представили строительство попечительских домов более дорогим, чем реальное, и фиктивно представили собственное участие в лице Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS.