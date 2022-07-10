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В Великобританию на военную подготовку прибыла первая группа украинских военных

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В Великобританию на военную подготовку прибыла первая группа украинских военных
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Украинский солдат. Фото носит иллюстративный характер.
Украинский солдат. Фото носит иллюстративный характер. Фото: ALEKSEY FILIPPOV / AFP

В Великобританию для прохождения военной подготовки прибыла первая группа украинских военнослужащих, многие из которых не имеют военного опыта, сообщает RUS TVNET со ссылкой на AP.

Великобритания планирует обучить в общей сложности до 10 тысяч украинских солдат.

В первую группу вошли несколько сотен новобранцев, которые будут обучены обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и патрулированию, сообщило британское Министерство обороны.

Обучение солдат является частью более широкого пакета помощи для Украины, который также включает противотанковые средства, ракетные комплексы и другое вооружение на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда евро).

«Используя знания британских военных мирового класса, мы поможем Украине восстановить свои силы и усилить сопротивление, защищая свой суверенитет и право выбирать свое будущее», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В рамках программы Великобритания закупила автоматы типа АК, чтобы украинцы могли тренироваться с оружием, которое они будут использовать на фронте. Великобритания также предоставит солдатам каски, бронежилеты, индивидуальные аптечки, а также форму и обувь.

Цель программы – быстро превратить гражданских в эффективных солдат, заявил газете The Times британский сержант.

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