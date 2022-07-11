Россия выключает главный газопровод в Европу. Пока временно, но ЕС боится, что навсегда

А в конце прошлой недели российский президент Владимир Путин Путин пригрозил, что будет только хуже, вплоть до "катастрофы".

"Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке", - сказал он.

Холодные бассейны и темные улицы

Европейцы не сомневаются, что Путин не шутит. И готовятся к худшему.

Они не верят в технические причины сокращения поставок, потому что "Газпром" может нарастить поставки через Украину, но не делает этого.

Мы это проходили недавно, когда в конце июня "Газпром" остановил на плановую профилактику один из трех газопроводных маршрутов в Европу - южный, через Турцию. Тогда он не стал увеличивать прокачку ни по "Северному потоку", ни через Украину.

схема газопроводов Фото: BBC

Европейцы ахнули - и начали готовиться к полной газовой блокаде.

Она чревата кризисом, веерными отключениями и рецессией европейской экономики, едва оправившейся от ковидного спада. Потому что при таких объемах поставок газа из России Европа не сможет пополнить подземные хранилища к октябрю-ноябрю, когда начинается зимний отопительный сезон.

Сейчас они заполнены на 61% - это немного лучше, чем в прошлом году, когда "Газпром" решил оставить свои европейские хранилища пустыми. Если за оставшиеся три месяца датчик не доползет до 80%, цены взлетят до запретительных уровней, и спрос начнет разрушаться сам собой.