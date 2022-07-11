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В понедельник электричество подорожало до рекордных значений

rus.postimees.ee
В понедельник электричество подорожало до рекордных значений
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 11 июля, выросла до рекордных в этом году 415,65 евро за мегаватт-час.

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 110,77 евро, тариф вырос на 152%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 550 евро в период с 9 до 10 часов, а минимальный тариф был с 4 до 5 часов утра, когда цена составляла около 234 евро за мегаватт-час.

В Латвии, Литве и Финляндии в понедельник биржевые цены на энергию такие же, как в Эстонии.

Абсолютный рекорд биржевых цен на электроэнергию в Эстонии был зафиксирован 7 декабря 2021 года, когда цена достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

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