В понедельник электричество подорожало до рекордных значений

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 110,77 евро, тариф вырос на 152%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 550 евро в период с 9 до 10 часов, а минимальный тариф был с 4 до 5 часов утра, когда цена составляла около 234 евро за мегаватт-час.

В Латвии, Литве и Финляндии в понедельник биржевые цены на энергию такие же, как в Эстонии.