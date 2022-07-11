Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже одного процента

Эксперты проанализировали демографическую статистику ООН и пришли к выводу, что этот показатель составил 0,8 процента. Одновременно ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась по сравнению с 2019 годом на 1,8 года - до 71 года. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса, объяснили аналитики фонда.

Это снижение не означает изменения глобальных демографических трендов, подчеркивают авторы подсчетов. В абсолютном выражении население Земли продолжает увеличиваться - сейчас на планете проживает 7 977 000 000 человек, к 15 ноября количество людей достигнет восьми миллиардов, прогнозируют демографы.

Глобальный демографический рост за счет развивающихся стран

В настоящее время население мира увеличивается примерно на 66 миллионов человек в год, или на 180 000 в день. Согласно текущему прогнозу, численность населения достигнет пика в 2080-х годах и составит около 10,4 млрд человек. Продолжающийся быстрый рост населения обусловлен в первую очередь высокой рождаемостью в развивающихся странах.