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Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже одного процента

Deutsche Welle
Темпы прироста мирового населения впервые оказались ниже одного процента
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Nicole Jackson Photography / MERCURY PRESS

Впервые с начала ведения статистики в 1950 году темп прироста мирового населения опустился ниже одного процента в год, сообщает немецкий фонд "Население Земли" (DSW) в понедельник, 11 июля.

Эксперты проанализировали демографическую статистику ООН и пришли к выводу, что этот показатель составил 0,8 процента. Одновременно ожидаемая продолжительность жизни в мире снизилась по сравнению с 2019 годом на 1,8 года - до 71 года. В первую очередь это связано с пандемией коронавируса, объяснили аналитики фонда.

Это снижение не означает изменения глобальных демографических трендов, подчеркивают авторы подсчетов. В абсолютном выражении население Земли продолжает увеличиваться - сейчас на планете проживает 7 977 000 000 человек, к 15 ноября количество людей достигнет восьми миллиардов, прогнозируют демографы.

Глобальный демографический рост за счет развивающихся стран

В настоящее время население мира увеличивается примерно на 66 миллионов человек в год, или на 180 000 в день. Согласно текущему прогнозу, численность населения достигнет пика в 2080-х годах и составит около 10,4 млрд человек. Продолжающийся быстрый рост населения обусловлен в первую очередь высокой рождаемостью в развивающихся странах.

"В странах "глобального юга" многие женщины по-прежнему рожают больше детей, чем им хотелось бы. Об этом свидетельствует высокая рождаемость, например, в странах Африки к югу от Сахары", - говорит заместитель управляющего директора фонда Ангела Бер (Angela Bähr). В этом регионе на одну женщину в среднем приходится 4,6 ребенка, что в два раза выше среднемирового показателя. Причина, по словам Бер, в отсутствие полового воспитания и плохом доступе к средствам контрацепции.

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