Юбилейный веломарафон в Раквере выиграли Йостен Вайдем и Мерили Сирвел

Из мужчин первым финишную черту пересек Йостен Вайдем (Fixus) со временем 1:59:46, за ним финишировал Герт Йыэяэр (Veloplus) со временем 02:01:23. Третье место у Кирилла Тарасова (Sportland Bottecchia Team) – 02:03:44.

«В ходе соревнований было множество технических деталей, когда ехали гуськом, другие начали отставать и в какой-то момент мы с Гердом остались вдвоем. За 6-7 км перед финишем Герд допустил ошибку, я сумел оторваться. Так и победил, - прокомментировал Вайдем. – Перед стартом нервничал сильнее обычного, но майку лидера всегда приятно носить и я постараюсь защищать этот титул до конца».

Среди жензин гонку выиграла Мерили Сирвел (Rr Siplased / Vitax) со временем 02:15:36, второе место у Греэте Стейнбург (Spordiklubi Rakke Naiskond) со временем 02:16:26 и на третьем месте Янелле Уйбоканд (Spordipartner Racing Girls) со временем 02:16:39.

Для Сирвел, которая соревновалась на домашней трассе, победа стала некоторой неожиданностью.

«После гравийного отрезка Паюсте я знала, что будет прямая. Там сумела вырваться вперед», - сказала Сирвел.

17-километровый полумарафон выиграл Себастиан Суппи (Cfc Spordiklubi) со временем 00:37:46 и Лооре Лемлох (Cfc) со временем 00:41:34.