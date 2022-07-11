Триатлон Кырвемаа выиграли Кристо Прангель и Мерилин Юрисаар

В субботу, 9 июля, в походно-лыжном центре Кырвемаа под эгидой Sportland прошли соревнования по триатлону. Участником пришлось преодолеть 350 м вплавь, проехать 20 км на велосипедах и пробежать 4 км по сложному рельефу.