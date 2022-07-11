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Триатлон Кырвемаа выиграли Кристо Прангель и Мерилин Юрисаар

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Триатлон Кырвемаа выиграли Кристо Прангель и Мерилин Юрисаар
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Триатлон Кырвемаа, старт.
Триатлон Кырвемаа, старт. Фото: Aldis Toome

В субботу, 9 июля, в походно-лыжном центре Кырвемаа под эгидой Sportland прошли соревнования по триатлону. Участником пришлось преодолеть 350 м вплавь, проехать 20 км на велосипедах и пробежать 4 км по сложному рельефу.

Первое место среди мужчин у Кристо Прангеля (Tripassion Triatloniklubi) со временем 01:01:16, на втором Рауно Пиккор (21CC Triatloniklubi) со временем 01:02:34 и на третьем месте Сандер Линнус со временем 01:03:45.

Первое место среди женщин у Мерилин Юрисаар (Team Nordic Jobs Worldwide) со временем 01:09:04, на втором Анетте Цуккер (Tripassion Triatloniklubi) со временем 01:10:50 и на третьем – Кадри Лехтла со временем 01:16:08.

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