Уимблдон выиграла казахстанская теннисистка

23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира "Большого шлема", сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.

Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.

Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете (6:2). Решающая партия снова началась с ошибки Жабер - казахстанка повела со счетом 1:0.