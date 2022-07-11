Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале Уимблдона, обыграв второй номер мирового рейтинга - Онс Жабер из Туниса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Уимблдон выиграла казахстанская теннисистка
Уимблдон выиграла казахстанская теннисистка
23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира "Большого шлема", сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.
Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.
Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете (6:2). Решающая партия снова началась с ошибки Жабер - казахстанка повела со счетом 1:0.
Ключевым стал восьмой гейм в сете. Рыбакина его выиграла и победила в матче (6:2).