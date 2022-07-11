Пн, 11.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Уимблдон выиграла казахстанская теннисистка

rus.postimees.ee
Уимблдон выиграла казахстанская теннисистка
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Елена Рыбакина.
Елена Рыбакина. Фото: TOLGA AKMEN

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале Уимблдона, обыграв второй номер мирового рейтинга - Онс Жабер из Туниса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz. 

23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира "Большого шлема", сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.

Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.

Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете (6:2). Решающая партия снова началась с ошибки Жабер - казахстанка повела со счетом 1:0.

Ключевым стал восьмой гейм в сете. Рыбакина его выиграла и победила в матче (6:2).

Ключевые слова
Наверх