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Победа на Уимблдоне не помогла. Новак Джокович провалился на седьмое место в рейтинге ATP

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Победа на Уимблдоне не помогла. Новак Джокович провалился на седьмое место в рейтинге ATP
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Новак Джокович.
Новак Джокович. Фото: Li Ying

ATP опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде, сообщает «Чемпионат». 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович потерял четыре места и опустился на седьмую строчку, несмотря на то что выиграл Уимблдон. 

Произошло это из-за того, что у Джоковича сгорели 2000 очков за победу на прошлогоднем Уимблдоне, а на турнире 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения россиян и белорусов.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв остались первым и восьмым соответственно. Ник Кирьос, который дошёл до финала Уимблдона, потерял пять строчек и стал 45-м.

Рейтинг ATP. 11 июля

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5150

45 (40). Ник Кирьос (Австралия) — 980

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