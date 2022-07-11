ATP опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде, сообщает «Чемпионат». 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович потерял четыре места и опустился на седьмую строчку, несмотря на то что выиграл Уимблдон.
Победа на Уимблдоне не помогла. Новак Джокович провалился на седьмое место в рейтинге ATP
Победа на Уимблдоне не помогла. Новак Джокович провалился на седьмое место в рейтинге ATP
Произошло это из-за того, что у Джоковича сгорели 2000 очков за победу на прошлогоднем Уимблдоне, а на турнире 2022 года рейтинговых очков не начислялось по причине отстранения россиян и белорусов.
Даниил Медведев и Андрей Рублёв остались первым и восьмым соответственно. Ник Кирьос, который дошёл до финала Уимблдона, потерял пять строчек и стал 45-м.
Рейтинг ATP. 11 июля
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5150
45 (40). Ник Кирьос (Австралия) — 980
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