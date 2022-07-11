Коррупция в столице Эстонии, связанная с монополизацией власти Центристской партией, имеет долгую историю, где российские бизнес-интересы переплетаются с интересами центристов-функционеров, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин в историческом обзоре формирования коррупционной среды в Таллинне.
Андрей Кузичкин ⟩ Центристская коррупция в Таллинне имеет российские корни
Очередной коррупционный скандал потряс Таллинн: Полиция безопасности задержала группу должностных лиц по подозрению во взяточничестве. По версии следователей, глава управы Пирита за деньги покровительствовал предпринимателям, получавшим бюджетные заказы на проведение в районе работ по благоустройству.
Естественно, что старейшина района – член Центристской партии. Справедливости ради нужно отметить, что после восстановления независимости дела по подозрению в коррупции возбуждались в Эстонии в отношении представителей различных политических сил. Но в Таллинне именно Центристская партия лидирует в забеге на непочетный титул «главного коррупционера».
Только сегодня в производстве находится несколько уголовных дел по обвинению в коррупции высших партийных функционеров и самой партии как политической организации. Спектр инкриминируемых деяний широк – от присвоения кофеварки до использования бюджетных средств на политическую рекламу. По данным Transparency International, в 2021 г. в мировом рейтинге восприимчивости к коррупции Эстония заняла отличное 15 место, что свидетельствует о низком уровне коррупции в стране. Но что же не так с Таллинном? Попробуем ответить на этот вопрос.
Эстония – тихая заводь для российских капиталов
Эстония исторически связана с Петербургом, который еще до революции 1917 года был крупнейшим финансовым центром Северной Европы. После Второй мировой войны и восстановления советского оккупационного режима на развитие промышленной инфраструктуры Эстонии сильное влияние оказывали предприятия Ленинграда. В 1992 году Россия вернулась к системе рыночной экономики. В Петербурге очень быстро формируется слой бизнесменов, зачастую, связанных с криминалом. Формируются личные крупные состояния и возникает потребность сохранить и приумножить свое богатство.
Политическая нестабильность в России в канун президентских выборов 1996 года и бесконечные бандитские «разборки» в Петербурге заставляют питерских новорожденных бизнесменов искать «тихую гавань» для своих капиталов. Независимая соседняя Эстония, имеющая перспективы вступления в ЕС, становится идеальным вариантом для инвестиций. Таллинн получает негласный титул европейской столицы теневого российского бизнеса.
В середине 90-х Таллинн посетил ближайший соратник Путина, но тогда еще мало известный публике Геннадий Тимченко. Он искал эстонских партнеров для своего бизнеса по транспортировке нефти в Европу через балтийские порты. Пока Тимченко вел бизнес в Эстонии, он сумел создать здесь обширную сеть агентов влияния, связанных с политиками и вхожих в высокие кабинеты. В Таллинне распространилась российская практика предпринимательства: жить не по законам, а по понятиям, то есть по правилам криминального мира.
Еще одно имя «теневого бизнесмена» Эстонии – Андрей Катков, давний партнер Геннадия Тимченко. На заре 90-х Андрей Катков вместе с Геннадием Тимченко создали в Петербурге фирму «Кинэкс». Любопытная подробность: 23 июня 1998 года Тимченко вместе с Катковым зарегистрировал Фонд «Спортивный клуб дзюдо "Явара-Нева», который возглавил бывший спарринг-партнер Владимира Путина на тренировках по дзюдо Аркадий Ротенберг. Почетным президентом клуба является Владимир Путин. Потом Тимченко переехал жить в Швейцарию, а Катков в партнерстве с Маловым начал экспансию в Эстонию.
Приведенные примеры – лишь одни из немногих, свидетельствующие, что российский бизнес начал проникновение в Эстонию еще в 90-е. К 2020 г., по мнению экспертов, российские бизнесмены напрямую, через своих эстонских партнеров и финские компании контролировали до 90% всех грузоперевозок страны, до 80% строительной отрасли, около 60% отелей и половину розничной торговли.
Центристы как главные партнеры кремлёвских олигархов
В середине 90-х в Эстонии действовали не только крупные российские предприниматели, но и криминальные группировки из Петербурга, Пскова и Тамбова, которые инвестировали в различные эстонские предприятия и недвижимость. Потом весь криминальный российский бизнес перешел под контроль государства. Как и водится в преступном мире, над регионами, где крутились большие капиталы, были назначены свои «смотрящие» – доверенные лица Кремля, контролирующие денежные потоки, транзит грузов и оборот товаров.
В Эстонии «смотрящим» назначили Владимира Якунина, жившего до 14 лет в Пярну. Владимир Якунин, ранее занимавшийся научно-технической разведкой в одном из центров КГБ, в то время был главой Российских железных дорог. Конечно, ему нужны были свои агенты влияния среди местной политической и бизнес-элиты. Выбор пал на Эдгара Сависаара, с которым завязалась тесная дружба. И такая тесная, что Эдгар Сависаар начал активно защищать и продвигать интересы российских бизнесменов в Эстонии.
Причем, бизнесменов из клана Путина. Это и глава компании «Н-транс» Андрей Филатов, о присвоении которому гражданства Эстонии хлопотал Сависаар в 2006 году. И Сергей Матвиенко – сын главы Совета Федерации России. И Виктор Хмарин, на сестре которого хотел жениться Путин.
Владимир Якунин получил под офис своей компании здание на Тоомпеа, в самом сердце Старого города, на улице, ведущей прямо к Российскому посольству. А потом грянул скандал, связанный с пожертвованием Якуниным трех миллионов евро на строительство православного храма в Ласнамяэ. Череда коррупционных скандалов преследовала Эдгара Сависаара всю его карьеру. Но каждый раз ему удавалось выйти из передряг с минимальными издержками. Это и не удивительно, когда имеешь над головой «крышу» со звездами.
Традиции сотрудничества с российским бизнесом, заложенные Эдгаром Сависааром, продолжились при Таави Аасе и по наследству перешли к Михаилу Кылварту. Российские компании и бизнесмены продолжали получать землю под застройку в самом центре Таллинна. Известный вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, родившийся в Эстонии, активно инвестировал в отельный бизнес. Потом он перевел его на свою супругу, с которой развелся. Бизнесмен Татьяна Толстая построила на Петербургском шоссе торговый центр Т1. Российский застройщик FSK Lider, владельцем которого является Владимир Воронин, возводит комплекс жилых домов у стадиона «Калев». И в принципе, это нормально, когда иностранные инвесторы вкладывают свои средства в экономику Эстонии. Но, как показали события последнего времени, российские инвестиции – токсичны и испачканы кровью. Инцидент недавних дней это доказывает.
Ворованное украинское зерно и российский бизнесмен с эстонским ВНЖ
3 июля таможня Турции задержала судно «Жибек жолы», которое принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. По информации МИД Украины, на борту судна перевозилось похищенное российскими оккупантами украинское зерно. Согласно документам, перевозку осуществляла эстонская компания «Mangelbert OÜ» в рамках контракта с Турцией. Главой компании оказался гражданин России, имеющий вид на жительство в Эстонии, Сергей Пухно, также владеющий российской компанией по торговле зерном "ЭСТИМПЭКС ЭКО", зарегистрированной в Санкт-Петербурге.
Сергей Пухно известен как первый иностранный покупатель земли в Эстонии – сделка совершена в Тартумаа еще в 1994 г. Он – человек совершенно не публичный, но в 2013 г. был назван в числе инвесторов строительства православного храма в Ласнамяэ и присутствовал на его освящении.
Понятно, что Сергей Пухно – член той же команды, что Якунин и Сависаар. При этом вполне убедительной выглядит версия, что Кремль использовал компанию Пухно для вывоза похищенного украинского зерна не случайно: российские политтехнологи хотели замазать Эстонию этим скандалом. И у них получилось: министр иностранных дел России Сергей Ларов, отвечая на вопрос об инциденте, сказал, что это сделка между Эстонией и Турцией, вот пусть и разбираются, Россия здесь ни при чем.
Английский историк Джон Дальберг-Актон сказал: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». Распределение по партийному принципу «хлебных» должностей, назначение членами советов муниципальных учреждений депутатов-центристов, бесконтрольность и безнаказанность, тесные связи с российскими предпринимателями и политиками, заинтересованными в отмывании денег – все это следствие монополии Центристской партии на власть в Таллинне.
Качество управления городом год от года деградирует, и так происходит всегда, когда чиновники думают не о благополучии жителей Таллинна, а о собственной карьере и доходах. А использование служебного положения для личного обогащения – это и есть суть коррупции.