Андрей Кузичкин ⟩ Центристская коррупция в Таллинне имеет российские корни

Центристы как главные партнеры кремлёвских олигархов

В середине 90-х в Эстонии действовали не только крупные российские предприниматели, но и криминальные группировки из Петербурга, Пскова и Тамбова, которые инвестировали в различные эстонские предприятия и недвижимость. Потом весь криминальный российский бизнес перешел под контроль государства. Как и водится в преступном мире, над регионами, где крутились большие капиталы, были назначены свои «смотрящие» – доверенные лица Кремля, контролирующие денежные потоки, транзит грузов и оборот товаров.

В Эстонии «смотрящим» назначили Владимира Якунина, жившего до 14 лет в Пярну. Владимир Якунин, ранее занимавшийся научно-технической разведкой в одном из центров КГБ, в то время был главой Российских железных дорог. Конечно, ему нужны были свои агенты влияния среди местной политической и бизнес-элиты. Выбор пал на Эдгара Сависаара, с которым завязалась тесная дружба. И такая тесная, что Эдгар Сависаар начал активно защищать и продвигать интересы российских бизнесменов в Эстонии.

Причем, бизнесменов из клана Путина. Это и глава компании «Н-транс» Андрей Филатов, о присвоении которому гражданства Эстонии хлопотал Сависаар в 2006 году. И Сергей Матвиенко – сын главы Совета Федерации России. И Виктор Хмарин, на сестре которого хотел жениться Путин.